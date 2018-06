La capital detuvo ayer su actividad debido al paro

Jujuy no escapó a la medida nacional y se vio transformada con calles casi vacías, pocas oficinas, y aulas sin alumnos. No hubo bancos ni servicios de recolección, pero sí comercios abiertos, taxis circulando y gestión en seccionales.

El paro nacional se sintió en San Salvador de Jujuy en forma contundente. El paro de actividades de los gremios de transporte fue determinante en la adhesión, sobre todo en Educación ya que muchas escuelas estuvieron semi vacías, fue parcial en las entidades estatales sobre todo en la comuna tras el corte de calles y movilización, y del 100 % en los bancos. El comercio fue dispar, abrieron supermercados y varios rubros, pese a una marcha del gremio mercantil pero la demanda fue baja.

Convocado a nivel nacional por la Confederación General de Trabajadores (CGT) en rechazo a las medidas económicas del Gobierno nacional sumó desde el gremio sindical municipal, corte de calles y ruta.

"El acatamiento ha sido muy alto pese a las amenazas que hemos tenido del municipio, ha sido cerca del 90 % acá (la Municipalidad), en otras partes del 100 %, en otros lugares como Purmamarca y Caimancito y una serie de lugares donde ha sido total el paro, así que calculamos el 85 %", afirmó el referente del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom), Carlos Nolasco Santillán.

CORTE/ CERCA DE AVENIDA EL ÉXODO QUEMARON NEUMÁTICOS PARA IMPEDIR EL PASO.

En torno a los ejes de los reclamos aseguró que "hay en Jujuy una situación social de creciente desesperanza y desesperación en la gente, porque cada vez hay más desocupados, no los dejan trabajar, porque salen y le decomisan todo. Los compañeros no pueden vivir con $ 4 mil, son los jornalizados de cuatro horas o en el interior peor con $ 1.800", dijo. Estimó que el Gobierno debe evaluar la situación y que el gremio no está dispuesto a que se continúe con esto.

Planteó el rechazo a la reforma laboral que aseguró es para que se traslade lo que se pueda "ahorrar" en el gasto social, a la concentración de corporaciones económicas, aún más al estar bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional (FMI).

BANCOS/ FUE NULA LA ACTIVIDAD BANCARIA AYER EN SAN SALVADOR DE JUJUY.

Para el secretario de Gobierno Municipal, Gastón Millón no hay manera de determinar el acatamiento "voluntario" al paro debido a que en sectores como el de Obras, de Servicios, de Corralón que se encuentran en el edificio "9 de Julio", "el gremio mediante amedrentamiento, quema de gomas y cierre de puertas impidió el acceso a quienes querían trabajar". No obstante descartó que haya descuento a los trabajadores, por lo que aseguró que se respetará el derecho de huelga y contemplará el paro de transporte y los cortes que hubo.

TAXIS/ ADUCEN BAJA DEMANDA PESE A LA CIRCULACIÓN QUE COMENZÓ TARDE.

Es que se registraron cortes de calle y quema de gomas del Seom frente al edificio municipal de avenido El Éxodo, intersección de Pueyrredón, Tumusla y hasta El Carmen. Mientras que junto a otros sectores gremiales se cortó la ruta 9, a la altura del barrio Sargento Cabral; avenida 19 de Abril y Puente Gorriti, inmediaciones a la Legislatura y avenida Forestal en Alto Comedero.

Continuidad

Santillán anunció que el reclamo tendrá continuidad mañana con un plenario general de secretarios generales de todo el país quienes prevén deliberar sobre la situación de los obreros municipales y las políticas en torno a ellos. Y el jueves prevén movilizar para presentar una ley marco que pueda “abrir una puerta” para un convenio colectivo de trabajo de los municipales, porque cuentan con especificidades no contempladas e incluye recolección de residuos, cementerios, mercados, mataderos y hoteles en el interior.