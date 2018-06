J Balvin es el artista número 1 en Spotify

Con la gran aceptación mundial de su reciente álbum “Vibras” y diversas colaboraciones de éxito, hoy J Balvin alcanzó la posición Nº1 Global en Spotify. Un total de 48.158.683 millones de oyentes mensuales hace que logre el número más alto en la historia de la lista, conseguido por un artista de música latina.

“Lo único que puedo decir es gracias, gracias. Estoy muy agradecido y orgulloso de ser el artista más escuchado del mundo en Spotify. Esto es más grande que J Balvin, es un movimiento y es en español. Estamos demostrando que los latinos tenemos el poder de conectarnos con audiencias a nivel mundial sin tener que dejar atrás nuestra identidad. Esto es un logro para toda la comunidad latina. Estoy muy agradecido con Spotify por el enorme apoyo que le ha dado a este movimiento del Reggaetón ", expresó el artista.

J Balvin está logrando en tiempo récord que la música en español no tenga fronteras. La tendencia de consumo de su música no solo en plataformas de streamings, sino además en discotecas, radios etc. sigue creciendo de forma exponencial y penetrando en todas las clases sociales del mundo. A pesar de su corta edad este colombiano universal se está convirtiendo en leyenda viva de nuestra música.

"Vibras" de J Balvin ha sido seleccionado como "uno de los mejores álbumes del año hasta el momento" por Time, Rolling Stone, Billboard entre otros.

El artista

Procedente de Medellín, Colombia, José Álvaro Osorio Balvin - mejor conocido entre sus fans como J Balvin fue reconocido por Billboard como "el artista más grande que la música latina ha visto en muchos años." Con un estilo único y personal el cual honra la primera ola de las estrellas del Reggaetón de Puerto Rico de una década atrás, fusionado con ritmos colombianos y de hip-hop, líricas más seductivas y una fuerte pasión por la moda, J Balvin se convirtió en el líder innegable para la segunda generación de la revolución de Reggaetón, colocando la música urbana al tope de la música Latina a nivel mundial.

Entre el estreno de su álbum “La Familia”, el sucesor multiplatino de “Energía” (el álbum latino Nº 1 del 2016) y recientes sencillos como “Mi Gente” y “Machika”, J Balvin alcanzó rápidamente la posición Nº1 con nueve sencillos latinos, sobre 50 millones de seguidores y cerca de diez billones de vistas totales en Youtube. Balvin fue el primer artista latino en alcanzar la posición Nº1 en Deezer, también recientemente se posicionó como el artista Nº1 en las listas de música de Youtube y ahora también se convirtió en el artista Nº1 de Spotify en el mundo. Con su estilo distintivo y éxito en las listas, J Balvin también se ha convertido uno de los colaboradores de más demanda de la música Latina, trabajando con artistas, escritores y productores tales como Justin Bieber, Pharrell Williams, Ariana Grande, Major Lazer, PooBear, French Montana, Juanes, Daddy Yankee, Camila Cabello y más.

Con el estreno de “Vibras”, el anticipado álbum de J Balvin, añade a su catálogo una nueva colección de música donde combina canciones y honra el antiguo reggaetón balanceado con nuevas fusiones aventureras que posicionan al género muy por encima en estilo, tolerancia y ritmos que continuarán expandiendo la aceptación global de la música latina urbana. Con una lista impresionante de colaboraciones con superestrellas mencionadas anteriormente, Balvin decidió demostrar la fuerza de su capítulo musical con juntes enfocados en destacar a los contemporáneos del reggaetón (Wisin y Yandel, Zion & Lennox), artistas críticamente aclamados en Latinoamérica (Carla Morrison, Rosalio) y artistas internacionales emergentes como Willy William, Anitta y Jeon. La mayoría del álbum es producido por el colombiano, gran amigo de Balvin y socio artístico/productor Sky ,así como también por el pionero del reggaetón puertorriqueño Tainy - mientras Willy William y Chuckie & Childsplay estuvieron a cargo de los sencillos #1"Mi Gente" y "Machika".Pero ya sea por el ritmo de sus éxitos ya establecidos, o el tema relajado de su sencillo actual "Ambiente," Balvin se aseguró que a través del álbum la audiencia pudiese vibrar con su música, promoviendo la cultura latina y el español a un nivel paralelo dentro de mundo del pop.

En los próximos meses J Balvin comenzará su gira Norte-Americana “Vibras Tour”, presentado por Buchanan's Whisky. La gira de 27 fechas producida por Live Nation comienza el 19 de septiembre en Fresno, haciendo paradas en Los Ángeles, Nueva York, Miami, Chicago, Las Vegas, Houston y otras.