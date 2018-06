Peña ratificó que no se convocará a la CGT

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, reiteró ayer que con el paro general realizado por la CGT "no cambia en nada" los problemas por resolver y ratificó la decisión oficial de seguir el diálogo social, entre empresarios, sindicatos y Gobierno, por lo cual descartó una convocatoria formal a la central obrera en su conjunto.

"Vamos a seguir trabajando sector por sector, y dialogando con las autoridades de la CGT a través del ministro de Trabajo (Jorge Triaca)", afirmó el funcionario en declaraciones formuladas en la Casa Rosada al término de la reunión de Gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri.

De esta forma, el funcionario indicó que el diálogo con las autoridades de la CGT seguirá a través de Triaca, tras el frustrado encuentro de la central obrera con el titular de Hacienda y Finanzas Nicolás Dujovne, semanas atrás, que derivó en la tercera medida de fuerza de la entidad de la calle Azopardo durante el Gobierno de Mauricio Macri.

De hecho, ayer el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se reunió con la Cámara Argentina de la Construcción y con el gremio de la Uocra, mientras que Triaca dialogará con empresarios y sindicalistas del sector automotriz.

Aclaró que "obviamente" Triaca "es el responsable de la interlocución con la CGT", y destacó que cada ministro se abocará a distintos temas: "Nosotros no creemos que haya otro camino que sea el del diálogo, ser transparentes y reconocer los desafíos que hay", afirmó.

En ese contexto, ratificó la decisión de "seguir trabajando todos juntos sector empresario, sindical y gobierno, sobre una agenda en desarrollo".

Peña aseguró además, que tras "pasar el paro no va se a resolver ninguno de los problemas que tenemos como desafío", y consideró que "hay que seguir trabajando", con una agenda de diálogo a nivel sectorial.

Consultado sobre si el Gobierno habilitará paritarias, más allá del 5 por ciento que autorizó el jefe de Estado, el jefe de ministros consideró que "son libres", y aclaró que en el sector privado "cada uno encontrará el equilibrio para ver los aumentos que podrá dar".

"Un paro nunca es algo positivo que ayude o solucione a los temas puntuales", aseguró Peña, e insistió: "A nosotros no nos cambia en nada una medida de fuerza en nuestra convicción, tampoco una critica".

Además, sostuvo que "si uno mira el nivel de conflictividad ha sido relativamente bajo pese a las dificultades que afrontamos todos los argentinos para la normalización de la Argentina".

Por otra parte, Peña cuestionó las declaraciones del dirigente ferroviario Rubén "Pollo" Sobrero, y afirmó que hay "sectores autoritarios que desprecian la democracia de nuestro país, pero que por suerte son minoritarios".

“Tenían ganas de descansar un lunes

El diputado nacional del PRO Pablo Tonelli aseguró ayer que el paro de la CGT “era absolutamente innecesario” e ironizó con que los sindicalistas “tenían ganas de descansar un lunes”, a la vez que remarcó que “los errores que puede haber cometido el Gobierno se arreglan sentándose a la mesa y discutiendo”.

“El paro era absolutamente innecesario. Un paro general se puede justificar cuando hay un Gobierno que no escucha, no dialoga, que es autoritario, dictatorial. Pero con un Gobierno como éste, que dialoga todo el tiempo, que no tiene problemas en sentarse a la mesa para discutir los problemas que haya que discutir con los sindicalistas o quién sea... No le encuentro mucho sentido al paro”, sostuvo el dirigente oficialista.

En diálogo con FM Delta, el Diputado Tonelli se quejó de que “en este paro no hubo una sola propuesta” e ironizó: “Pararon porque les dio la gana, porque tenían ganas de descansar un lunes”.

Y añadió: “En todo caso, los errores que podamos haber cometido no se arreglan con un paro, sino sentándonos a la mesa y discutiendo alternativas, posibilidades, soluciones, políticas”.

Asimismo, el legislador nacional señaló que la volatilidad que marcó la cotización del dólar en las últimas semanas y su traslado a precios fue “un cimbronazo que sin dudas ha afectado a la economía”.

Finalmente, Tonelli remarcó que “todavía falta mucho”, aunque indicó que el país está “en el buen camino y las cosas van mejorando”.