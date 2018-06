Mañana, día decisivo para el Ingenio La Esperanza

En asamblea, los trabajadores deberán decidir si aceptan ser indemnizados y perder la antigüedad. El Gobierno advirtió que si no aceptan a fin de año el ingenio va a remate.

SAN PEDRO (Corresponsal) Mañana a partir de las 16, en la sede del Sindicato, se realizará una asamblea para presentar la propuesta que hizo el Gobierno, y que tiene que ver con la indemnización de la totalidad de los 600 trabajadores que están prestando servicio en la empresa azucarera, abonándoles el 50% por el supuesto despido. De esta manera, los obreros y empleados, perderán toda antigüedad y no se determinó aún si la empresa que se haga cargo, volverá a reintegrarlos a sus respectivos trabajos. La respuesta que darán los trabajadores será decisiva y según se supo, hay un gran número de delegados que no está de acuerdo con dicha propuesta porque según indicaron, que se trata “de un despido encubierto, con el pago de la mitad del monto que corresponde y no existen garantías de que la totalidad de los trabajadores, volverán a sus trabajos”.

“Estamos convocando a una asamblea, ya recorrimos las bases informándoles, para que estén todos. Queremos aclarar que el sindicato no aceptó absolutamente nada, traemos la propuesta que nos hizo el Gobierno, vamos a analizarla porque la nueva empresa quiere las indemnizaciones y que el trabajador empiece de cero”, dijo el Secretario General Sergio Juárez, tras indicar que la Quiebra, se haría cargo de pagar las indemnizaciones, porque si la realiza la nueva empresa Alesa, tendría que pagar el 100% del monto que corresponde por los despidos y esa es la razón por la que pretenden que se realice antes de que se concrete la venta.

“Si los trabajadores dicen no, llevaremos la respuesta al Gobierno, que ya nos advirtió que si bien esta zafra se realiza, a fin de año no pondrá más plata, el ingenio se cierra y será un San Isidro 2 porque llevarán el Ingenio La Esperanza a remate. Esto fue tomado del mismo Gobernador Morales, del Ministro Abud Robles y de la Presidenta del Superior Tribunal Clara de Falcone, quienes dijeron que pretenden salvar el ingenio y necesitan que el trabajador tome una decisión, sobre el tema de las antigüedades y acepte el 50% de su indemnización sino esto se va a remate y que el trabajador tiene que entender que es la única salida, sino lo rematamos”, remarcó Juárez.