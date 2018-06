Cuidados en bebés para prevenir broncoaspiración

En lo que va del mes de julio, la provincia de Jujuy conoció la triste noticia de la muerte de 4 bebés menores de 6 meses por casos de broncoaspiración. Especialistas recomiendan a las madres especial atención a los niños cuando estos presentan enfermedades respiratorias y a la hora de alimentarlos y dormir.

Especialista recomienda hacer dormir al bebé de costado o con la boca hacia arriba y en una cama con inclinación de 45§.

El Tribuno de Jujuy diálogo con el director de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud, Antonio Buljubasich sobre el tema. El especialista en pediatría y neonatología indicó que hablar de cuidados en recién nacidos con el propósito de prevenir la broncoaspiración es un panorama muy amplio, y que en realidad lo correcto es un análisis caso por caso, por lo que recomendó a los padres de recién nacidos fortalecer el vínculo con el sistema de salud pública y cumplir con todos los controles médicos que se recomiendan para cada caso.

Explicó que cada caso requiere un tratamiento particular y que ante esta situación es posible analizar hábitos de crianza, como por ejemplo el "colecho" en el que los riesgos de sofocación o broncoaspiración aumentan. Y por otro lado, la broncoaspiración como causal de muerte ante la presencia de enfermedades respiratorias.

"Hay muchos detalles que charlar con los padres. Por ejemplo los consejos a la hora de armar el moisés o la cuna del bebé, decirles que debe tener una inclinación de 45 grados de desnivel para que la gravedad ayude al bebe a procesar el líquido. Por otro lado asegurarse que los bracitos del bebé queden trabados con las sábanas para evitar que el bebé se introduzca completamente debajo de ellas y aumente el riesgo de sofocación", expresó al mismo tiempo que aclaró que existen un sinfín de recomendaciones que solo pueden darse con precisión cuando un profesional analiza cada caso, la situación y los recursos de cada familia.

Sobre el "colecho" (dormir en la misma cama) indicó que hay muchas familias que lo consideran beneficioso, pero señaló que también hay que tener en cuenta los riesgos que conlleva y la atención especial que requiere de parte de la madre.

En el mismo sentido la médica pediatra y neonatológa María Fabiana Navarro, indicó que es primordial que los padres de bebés recién nacidos consulten periódicamente al médico pediatra para evacuar todo tipo de dudas al respecto. Consideró que hay dos contextos en los que se pueden producir con mayor recurrencia los casos de broncoaspiración: uno de ellos tiene que ver con bebés que están resfriados y tienen mayor dificultad para respirar que puede ser un factor que está relacionado con el aumento de los casos en esta época del año. Y el otro es en el que ocurre la broncoaspiración por la falta de vigilancia adecuada del bebé a la hora de comer o dormir.

La vida en peligro

Navarro indicó que la broncoaspiración es considerada una urgencia que pone en peligro la vida del bebé y se puede entender como la presencia de sustancias líquidas en el conducto aéreo, las cuales pueden ser sangre, secreción salival, leche o contenido gástrico, que impiden la respiración. Las secreciones se van al conducto respiratorio y provocan un espasmo traqueal y un cierre brusco de la glotis, además de que, en casos extremos, produce la obstrucción total de la vía aérea. Y que es necesario tener especial atención en época invernal, sobre todo en los niños que tienen resfríos o alguna otra enfermedad respiratoria.

Los casos

En la jornada de ayer una beba de un mes y medio murió por broncoaspiración en La Quiaca, cuando su madre le estaba dando el pecho en la cama y quedó dormida.

El 17 de junio, un bebé de dos meses murió en Perico: la madre se habría quedado dormida mientras amamantaba a su hijo. Horas después despertó y se percató de lo ocurrido, ya que el bebé estaba frío y no respiraba.

El 13 de junio en Libertador General San Martín y Monterrico murieron dos bebés, aparentemente por casos de broncoaspiración. Uno de los tristes episodios se registró en Libertador cuando una pareja entre 30 y 36 años, ingresó al hospital “Oscar Orías” con un bebé de apenas dos semanas sin signos vitales. El otro caso ocurrió en la ciudad de Monterrico, cuando una joven de 19 años ingresó en estado de shock con su bebé de un año en brazos, aparentemente sin signos vitales. Los médicos del hospital de Monterrico lo examinaron y diagnosticaron que la causa de la muerte fue una broncoaspiración.

Algunos consejos

La OMS, Organización Mundial de la Salud, indicó que hay ciertos cuidados necesarios para los recién nacidos a la hora de alimentarlos, entre ellos se encuentra sostenerlos semisentado en los brazos para evitar que tome mucho aire mientras se alimenta. Asegurarse que eructe periódicamente para que libere el aire que queda atrapado en el estómago y no salga la leche ingerida. Mantenerlo semisentado cuando termine de tomar el biberón.

Mientras que al dormir, se recomienda para evitar accidentes al acostar al bebé en la cuna: la presencia de juguetes, muñecos de peluche, bolsas de plástico ni objetos pequeños, no colocar cobijas y almohadas en exceso. Para que el bebé duerma correctamente, utilizar un colchón firme, cubierto con una sábana ajustable. El cobertor que cubra al bebé deberá estar a la altura del pecho dejando su cabeza y brazos descubiertos. También acostar al bebé en su cuna, no en la cama.