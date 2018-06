Escucha "Kincha Pavón", el cuarteto que le dedicaron al delantero de Selección

La música tropical y el futbol, ambas aunténtico reflejo de pasiones populares, tienen muchos puntos en común y es así que de un tiempo a la fecha varios han sido los homenajes-tributos que esta movida le ha rendido a las figuras más emblemáticas del fútbol argentino.

Desde la memorable "La Mano de Dios" en homenaje a Maradona e inmortalizada en la voz del Potro Rodrigo, a las canciones realizadas por Grupo Ternura a Ariel Ortega (Ese burrito no es un burrito cualquiera", Los Leales al Kun Aguero y el Tigre Ariel a Leo Messi (El pie de oro llegó!) no podía faltar en ese escenario un cuartetazo a Cristian “Kichán” Pavón, por estos días el jugador de Boca Juniors y la Selección Argentina más requerido por la popular.

Es así que el cordobés Mariano Escobar junto a otros músicos (Ariel Zárate y Cristian Baquero) decidieron componer su tributo a quien consideran no puede faltar en el juego de la alicaída selección nacional en este Mundial.

En el corte, interpretado por Monchi y su “Banda Alerta” se hace un repaso de los orígenes del Kichán hasta llegar al inmejorable momento que está atravesando uno de los jugadores más prometedores del fútbol a nivel internacional.

Una vez más, los acordes populares y la redonda vuelven a cruzarse, esta vez a modo de clamor para que la selección y sus seguidores puedan recuperar esa esperanza que parece dormida en el combinado nacional.