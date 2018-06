Los riesgos que acechan a chicos y adolescentes en la red

Están todo el día conectados a Internet, se duermen con sus celulares encendidos, suben información personal en las redes y hasta incluso fotos de amigos sin su autorización. Este perfil pertenece al adolescente del NOA y forma parte de un estudio sobre los riesgos que viven los chicos en la web, realizado por las delegaciones de Enacom en todo el país.

El trabajo denominado "Los chicos y las pantallas" concluyó que los adolescentes del NEA y la Patagonia, además de estar todo el día conectados, dormir con sus celulares encendidos, subir información y fotos personales a la web, los que tienen menos de 12 años ya cuentan con un perfil en las redes sociales, como también copian y pegan lo que encuentran en Internet para la tarea escolar. Los de Buenos Aires, tanto de la Ciudad Autónoma como de la provincia, responden a estas mismas características, sumándose que participan de acciones de bullying como protagonistas u observadores y se encuentran personalmente con gente que conocieron en Internet.

Los de Cuyo, también están conectados todo el día, suben a la web información personal, fotos privadas y fotos de amigos sin su autorización.

Los de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos suben información personal, fotos personales y de amigos sin autorización, aunque se comunican con personas que no conocen en las redes sociales. Se da el caso de que los chicos de menos de 12 años cuentan con un perfil en las redes.

Frente a estos resultados, Enacom presentó diez temas para dialogar con los niños y adolescentes para que hagan un uso seguro de las pantallas y de Internet. El primero y fundamental tiene que ver con no incluir información personal en las redes sociales. Es común que los chicos compartan datos de su vida diaria en Internet, den su nombre y apellido, suban fotos de su casa, mencionan la escuela a la que asisten, dónde hacen deportes y hasta los horarios de sus actividades. Entonces es importante explicarles que todo lo que se sube a la web es público y no sólo los amigos lo ven. Otra cuestión no menos importante es que no conviene incluir información o imágenes personales porque pueden ser vistas por extraños y además de ser difíciles de borrar. Esta previsión también debe tomarse con datos o fotos de otras personas sin su permiso.

Asimismo hay que hacer hincapié en los peligros que implica encontrarse con gente que hayan conocido en la web. "Como en la vida real, también en Internet puede haber adultos con malas intenciones que quieran buscar contactos con niños y adolescentes. Por eso es importante explicarles que no deben encontrarse nunca personalmente y solos con gente que hayan conocido en la web".

Al mismo tiempo es importante que los chicos cuenten si hay algo en Internet que los hizo sentir mal. Por eso, conviene decirles que pueden contar con los adultos de la casa ante cualquier situación especial que vivan cuando navegan en la web. Es necesario que los adultos conozcan los sitios web que los chicos visitan, la gente con la que chatean, chequear si son conocidos de la escuela, del barrio o del club, saber qué fuentes suelen consultar para la tarea escolar y qué información suben a su perfil. La pregunta "¿qué hiciste hoy en Internet?" debe incorporarse al diálogo familiar.

Hay que recomendarles no participar en acciones de bullying porque cualquier acoso, traducido en burlas o intimidaciones en la web, es considerado como forma de violencia, por lo que no es correcto promoverlas ni

Cómo evitar engaños

REPRESENTACIÓN DE CIBERDELINCUENCIA

Nadie escapa a la posibilidad de ser engañado en las redes sociales, por lo que es imperioso configurar la privacidad del perfil y jamás compartir datos sensibles o privados. En definitiva se trata de no compartir información que nos pueda poner en riego, como también evitar contactarse con extraños ni sumarse a comentarios ofensivos hacia terceros.

Las contraseñas deben ser seguras. Entonces debe evitarse emplear el número de teléfono, cédula de identidad o fecha de nacimiento como contraseña porque serán fáciles de descifrar. Los especialistas recomiendan no emplear la misma contraseña para todas las cuentas.

También hay que tomarse el trabajo de depurar la lista de contactos o "amigos".

Finalmente aunque parezca obvio, no hay que creer lo que se lee ni en las promociones que abundan en las redes sociales. Hay personas que inventan noticias y promociones mentirosas para divertirse o lo que es peor para robar datos privados. Por eso, lo ideal es no compartir contenidos emitidos por páginas y usuarios desconocidos, evitando al mismo tiempo participar de supuestos concursos con premios fantásticos que son falsos, en la enorme mayoría de los casos.

Cómo proteger a los niños en Internet

Uno de cada ocho niños usan Internet antes de los dos años de edad, sostuvo Eset Latinoamérica al poner de relieve la necesidad de que los padres enseñen a sus hijos a usar la tecnología de una manera adecuada. Esta compañía que se dedica a la detección proactiva de amenazas en la red puso en marcha la campaña "Un clic por la seguridad de los niños" en la que ofrece información muy valiosa. Mencionó que los padres pueden realizar varias acciones para proteger a sus hijos, estableciendo por ejemplo límites de uso, bloqueando sitios inadecuados, demostrando los riesgos, inculcando valores y demostrando las ventajas del uso sano y responsable de estas tecnologías.

De acuerdo a un estudio de Eset "uno de cada ocho niños usan Internet antes de los dos años, por eso el rol de los padres es educar a sus hijos y enseñarles a usar la tecnología de una manera adecuada".

En ese marco, advirtió que la solución no pasa por prohibir. "Pase lo que pase, los niños usarán Internet y lo mejor para ellos es aprenderlo de sus padres, es algo que deben enseñarles antes de la edad escolar", sostuvo el laboratorio al subrayar que la clave está en introducir al niño a usar internet de una manera gentil y sobre todo guiada.

También destacó que si la PC tiene una cámara web incorporada, hay que ser precavido porque los ciberdelincuentes usan un malware o herramienta de acceso remoto (RAT, por sus siglas en inglés) para espiar a sus víctimas a través de las cámaras. Se deben desconectar las cámaras web de las computadoras que usan los niños y tener el programa de antivirus actualizado, enfatizó.

Subrayó además el acoso cibernético que es algo muy común, debiendo asegurarse que los niños puedan acudir a sus padres cuando tengan problemas y que nunca le respondan a un acosador en línea. En ese contexto hay que enseñarles a bloquear remitentes.

Otro aspecto determinante pasa por conocer a qué dispositivos se conectan. "Los juegos en línea tienen lenguaje obsceno y abusivo, y los dispositivos, como las consolas de juegos, pueden traer incorporados navegadores web. Hay que asegurarse de saber cuáles son los aparatos que usan los niños. Xbox y Nintendo DS incluyen controles parentales que bloquean el acceso de los chicos a contenido inapropiado", apuntó.

Asimismo es importante saber qué navegadores usan los chicos, subrayando que "muchos niños mienten a sus padres sobre lo que hacen online, por ello, es importante vigilar los navegadores "adicionales' instalados en la PC. Una verificación periódica de los programas instalados permitirá ver si se agregó alguno nuevo y si ellos lo están ocultando".

Magic Desktop, un control parental educativo

​​​​​​​

MAGIC DESKTOP. FUE CONCEBIDO COMO UNA ESPECIE DE WINDOWS INFANTIL MUY INTUITIVO.

Desktop es una herramienta multidisciplinaria que ofrece varios recursos educativos con un sistema de control parental incluido, ideal para que los más chicos incursionen en el mundo digital en forma segura y divertida bajo la protección de los mayores. Esta herramienta se encuentra enfocada a niños de 2 a 10 años y pretende fomentar la innovación educativa y el aprendizaje basado en divertidos juegos con personajes famosos a fin de que puedan aprender colores, acertijos, diferenciar formas, aprender de geografía, matemáticas, aprender a buscar a través de un buscador con filtro, activar ciertas herramientas de Windows según la necesidad bajo supervisión de algún adulto.

Es una creación de EasyBits Group, empresa noruega de desarrollo de software, concebido como una especie de Windows infantil muy intuitivo, que los padres pueden configurar y personalizar en función de los gustos e intereses de sus pequeños, para que aprendan conceptos tan básicos como mover el ratón o hacer clic, en el caso de los más pequeños, y acceder a juegos avanzados para aprender a tocar un instrumento, idiomas, editar imágenes, grabar canciones, etcétera, en el caso de los más grandes.

Incorpora también más de cincuenta mil actividades educativas, juegos y videos que ayudan a desarrollar habilidades cognitivas. Además, la empresa ha seleccionado videos infantiles e integrado aplicaciones que permiten trabajar y aprender contenidos de diversas materias como geografía, ciencias sociales o matemáticas; e incorpora la opción “Sin deberes no hay juego”, con la que anima a los niños a aprender a través de estímulos y premios.

Los pequeños también cuentan con un navegador web seguro, en el que los adultos pueden buscar y seleccionar las páginas que consideren más apropiadas, así como mantenerse al tanto de las actividades que realizan en todo momento. Incluso, pueden elegir los días de la semana y el horario en el que sus niños pueden acceder al programa. La herramienta incorpora una funcionalidad de correo electrónico que evita la entrada de correo basura, y permite al adulto revisar los nuevos contactos. Además, pueden estar tranquilos porque no permite borrar archivos personales ni dañar archivos esenciales del sistema. Magic Desktop está disponible en castellano y es compatible con Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista y XP.