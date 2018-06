Galaxy Note 9 ya tiene fecha de presentación

No era una sorpresa para nadie que Samsung estaba trabajando en un nuevo Galaxy Note, el cual se presume que tendrá una enorme batería de 4,000mAh, además de quela pantalla aprovechará mejor el frontal, y sus cámaras podrían estar colocadas de manera vertical.

Change is coming August 9th 2018. Can you keep up? #Unpacked pic.twitter.com/ToJkS28eXc

De igual manera se dice que el S-Pen tendrá cambios importantes, pues será el primero de su tipo en incluir tecnología Bluetooth. No está muy claro para que funcionará esta tecnología en el S-Pen, pero la información fue filtrada por un famoso leaker como Benjamin Geskin.

Galaxy Note 9 main feature is the all new S Pen with Bluetooth and many new features, including device unlock. pic.twitter.com/Ui0VKyjW5g