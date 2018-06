¿Dedicada al periodismo? La cumbia que los jugadores pidieron para la previa ante Nigeria

"Ya me contaron

Que estás hablando mal de mi y que te burlas

Porque según ya lo notaste que te ruego vaya que imaginación

Ahora resulta

No te confundas

Yo no camino para atrás como cangrejo

Ya te conozco y sé que no vales ni un peso y de personas como tú

Ya no me dejo

No te creas tan importante

Ya no te pienso todo el día como antes"



La letra del tema "No te creas tan importante", popularizado en los últimos tiempos por Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, y Viru Kumbierón parece no dejar mucho a la imaginación.



La canción es una de las preferidas del plantel de Jorge Sampaoli y se escucha todo el tiempo en la concentración argentina. Pero además encaja perfecto para este momento de los jugadores.

Las despiadadas (y muchas veces, completamente injustificadas) críticas de gran parte del periodismo argentino terminaron por cansar a varios referentes del plantel. "La gente por suerte no escucha las boludeces que se hablan", dijo Messi al final del partido con Nigeria, sólo por citar un ejemplo.



En este contexto, los jugadores pidieron expresamente que el pegadizo tema de cumbia retumbe por los parlantes del estadio antes del encuentro. Y el que quiera hacerse cargo, que se haga.

¿Nace una cábala?