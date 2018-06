En el marco de la iniciativa de cooperación interinstitucional, la Oficina Anticorrupción y el Ministerio Público de la Acusación organizaron las primeras Jornadas de actualización de jurisprudencia penal y competencia federal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a realizarse hoy a las 17.30, en la sede del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy, Sarmiento 340 de esta capital.

En el encuentro, que será libre y gratuito, disertarán Martín Farrell y Florencia Saulino, docentes de la Universidad de San AndrÚs.

Martín Farrell es abogado con diploma de honor, doctor en Derecho y Ciencias Sociales y profesor emÚrito de la Universidad de Buenos Aires. Desde 1984 a 2012 se desempeñó como juez en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Escribió entre muchos otros trabajos Cuestiones de Filosofía y Derecho (1977), Análisis crítico de la teoría marxista de la justicia (1989), La Útica del Aborto y la Eutanasia (1985), La filosofía del liberalismo (1992), MÚtodos de la Útica (1994), "tica en las relaciones internas e internacionales (2003), Enseñando "tica (2015).

Actualmente es profesor de la Universidad de San AndrÚs y profesor titular de Filosofía del Derecho (UBA).

Florencia Saulino es abogada con diploma de honor y doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Realizó una Maestría en Derecho con orientación en Derecho Ambiental en New York University School of Law, donde tambiÚn se desempeñó como investigadora en el Center for Environmental and Land Use Law.

Actualmente es la directora de la carrera de Abogacía de la Universidad de San AndrÚs y profesora Global de la New York University School of Law.

Los interesados en participar de las jornadas deberán asistir a la sede del Colegio de Abogados minutos antes de las 17.30 a fin de ubicarse con la suficiente anticipación y de esta manera no generar demoras.