Miles de argentinos apuestan en el "Prode"

Miles de argentinos analizan, especulan y apuestan por medio de portales online, aplicaciones, concursos empresariales o bien en planillas de excel sobre los resultados de los 64 partidos del Mundial de fútbol Rusia 2018 con el formato del pronóstico deportivo (prode), como se denominó el concurso de apuestas que se mantuvo vigente en el país entre 1972 y febrero pasado.

La principal plataforma de descarga de aplicaciones, App Store, indica que "Prodius" encabeza la cantidad de bajadas, con cinco millones de personas, mientras que "El prode del mundial" notifica un millón y "Prode fútbol argentino" cuenta con otras 10 mil descargas.

"Esta competencia se volvió impredecible: las selecciones claves nos están jugando una mala pasada y las estadísticas establecidas por los que nos consideramos "profesionales" en vaticinar cuáles serán los equipos ganadores, tambiÚn", dijo Juan Ignacio González, impulsor del torneo en la fábrica de calzado donde trabaja, en la que se eligió a la plataforma Prodius.

El Prode oficial fue creado por Lotería Nacional en 1972, con el objetivo de reunir fondos para fomentar la actividad deportiva, un año después de que el presidente de facto Alejandro Lanusse aprobara el concurso mediante un decreto en 1971.

El formato del Prode consistía en una apuesta en la cual se precisaban diez aciertos de partidos de torneos locales -con la opción local, empate o visitante, para recuperar el valor mínimo de la "jugada" y 14 aciertos para ganar el concurso.

El Prode tuvo un impasse entre 1998 y 2001, y finalmente fue eliminado a principios de este año por resolución 95/2018 del Gobierno nacional.

Empero, "las facilidades tecnológicas y la cuestión lúdica que propone el certamen, sumadas al fanatismo de los argentinos, generó el auge por el prode", aseguró Mariano Ramírez, también competidor y compañero de trabajo de González.

"Participo en cuatro torneos más, uno con mis amigos a través de una app donde los dos que lideren la tabla se ganan un asado", agregó.

Los participantes deben pronosticar los resultados de los partidos que juegan las 32 selecciones de fútbol del 14 de junio al 15 de julio en los doce estadios de once ciudades rusas.

En caso de que el apostador acierte el resultado del partido -victoria, empate o derrota- obtiene un punto y tres si acierta el resultado exacto con la cantidad de goles, con lo que se determinan las posiciones en la tabla. Según el múltiple jugador, las metodologías aplicadas "son variables" en cuanto al formato y el entorno, ya que "en el prode entre familia o amigos uno arriesga más mientras que en la web todo se vuelve más analítico y minucioso".

No obstante, indicó que el prode de Rusia 2018 "no está hecho para expertos ni sabiondos de fútbol sino que los resultados inesperados han permitido que los primeros puestos estén cubiertos por aquellos participantes que se la jugaron".

El exahustivo análisis del juego y resultados

La tabla de posiciones del torneo que organizó la empresa la lidera uno de los técnicos de sistemas que se rehusaba a participar pero, ante la insistencia, colocó “resultados delirantes y ahí está en el primer puesto, deseando que finalice para llevarse el mega televisor que entregarán al ganador”, detalló Juan Ignacio.

Aunque “aún no todo está perdido” a pesar de estar ubicado en el puesto 18 de más de una treintena de jugadores, Ramírez se resiste a creer que alguno de los países preferidos por el técnico que lidera la tabla se convierta en ganador del mundial.

Otra de las oportunidades para sumar puntos “es profetizar entre las naciones candidatas para ser campeón y subcampeón de la mayor competencia del fútbol”, explicó González y detalló que en caso de acertar pueden ser determinantes para obtener el premio mayor.

Cada participante anuncia resultados de los enfrentamientos, “muchas veces uno pone lo que va en contra de su deseo. Por ejemplo, “el gol que hizo Alemania a Suecia sobre la hora me alivió porque la pegué en el resultado, aunque en el fondo prefería su derrota”, explicó.

Así, “los jugadores del prode nos transformamos en asiduos seguidores de cada uno de los partidos, Senegal-Japón, Serbia- Suiza”, dijo Ramírez mientras chequeaba en su celular el calendario: “hasta aguardamos con ansias Túnez-Panamá del próximo jueves, no importa la relevancia del equipo sino que los resultados sean exactos”, dijo.