Se cumplen seis meses del crimen de un peón rural

PERICO (Corresponsal). Pasaron casi seis meses del homicidio del joven Sebastián Puca (31) de Pampa Blanca, Úl era un peón rural, un humilde trabajador que por un hecho de inseguridad, fue asesinado cruelmente por dos delincuentes en Monterrico.

Todos afirman que ya pasó un tiempo desde aquel trágico momento que le toco afrontar a toda su familia, por ello su madre María Ayala salió a hablar con la prensa y manifestó su dolor y la falta de respuesta por parte de la Justicia.

La madre dijo que "tenía sus dos hijos, un hijo grande ya aquí en el pueblo, su mujer estaba embarazada cuando murió. Yo todos los lunes voy al cementerio a visitar a mi hijo y dejarle flores y su cerveza que siempre tenía. "l trabajaba en el campo y bueno, siempre andaba de finca en finca, lo que le pasó es algo que no se puede explicar. Nunca me imaginÚ que iba a morir así. Pido justicia porque mi hijo era un chico sano, no le hacía mal a nadie para morir así".

Además María Ayala agregó "su señora tambiÚn sufrió un montón, hasta ahora sigue muy mal por su perdida. SÚ que los dos que supuestamente mataron a mi hijo están detenidos, nos dijeron que en agosto se realizará el juicio. Pasaron seis meses de su muerte y pido justicia por sus hijos, por su señora y toda la familia" a la vez que remarca, "lo extrañamos un montón, no nos podemos recuperar, el vacío está. Para todos es difícil, no deseo que le pase a nadie lo que le pasó a mi hijo. No tienen idea lo que se siente".

A Sebastián Puca, lo mataron dos delincuentes, el pasado 1 de enero alrededor de las 6 de mañana, cuando, junto a un amigo, salía de una bailanta de Monterrico. Volvían de festejar el año nuevo; su compañero de salida se fue con una chica y Puca empezó a caminar por ruta 45, cuando fue sorprendido por dos jóvenes motochorros y por el afán de quitarles sus pertenencias, ante la resistencia de la víctima, le propinaron dos cortes con un arma blanca en la humanidad de Puca, luego se dieron a la fuga y el joven trabajador murió en el acto.

La situación judicial se resolverá a partir de agosto, según manifestaron los familiares de la víctima, ya que al poco tiempo del trágico hecho, la Brigada de Investigaciones y la Policía de nuestra provincia, realizó un gran operativo en conjunto con la Policía de Salta en la limítrofe provincia, allí lograron detener a uno de los sospechosos. Días despuÚs lograron detener al otro sospechoso, y hoy ambos están en prisión a la espera del juicio.