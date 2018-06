Imputaron al hombre que propuso matar mujeres

El hombre que había sido denunciado el pasado 18 de junio luego de "proponer a través de su muro de Facebook en asesinar y descuartizar a las mujeres que se manifestaron a favor de la Ley de Aborto", fue aprehendido en un allanamiento dispuesto por el fiscal de Investigación Penal de delitos genéricos Diego Cussel y además se le secuestró elementos de interés para la causa.

"Hay que formar un grupo que agarre una de cada grupo subversivo de feminazis xq (porque) no son ni mujeres ni mujeres respetables esos seres, repito tomar una de cada grupo y matarla y descuartizarla y exhibirlas en la calle a pedazos solo así verán que no se jode con la vida. Llámenme loco asesino pero ellas están más locas y asesinas al que a hierro mata a hierro muere. tiré la idea seguro algunos loquitos lo va a armar pronto Gracias", decía el posteo en su cuenta de red social y el motivo de la denuncia en su contra.

El hombre luego de tomar conocimiento de la denuncia en su contra, rápidamente utilizó su red social para excusarse sobre lo que escribió anteriormente.

"Hola mi nombre es Roque Facundo Ramírez Lobo. Quiero aclarar la viralización que se hizo en las redes sociales. Que si bien yo hice ese comentario que resultó a todas luces desafortunado, pude leer comentarios mucho más violentos y más subidos de todo que el mío inclusive", había iniciado su relato, tratando de minimizar la gravedad de los hechos, que terminó siendo para la Justicia jujeña plausible para una imputación.

"No entiendo por qué tanto ensañamiento conmigo. Reitero, la libertad de expresión "está consagrada y es un derecho constitucional". Así como uds. se expresan, tengo todo el derecho de hacerlo, con ira, sin ira .Pude haber sido desafortunado en mi comentario, lo acepto, pero he visto cosas y comentarios peores, no se pueden sentir mal por esto", escribió en otro párrafo.

El hombre fue imputado por "apología del delito", previsto y penado en el artículo 213 del Código Penal y además los efectivos de la Brigada que llevaron a cabo el procedimiento, secuestraron material informático de una vivienda del barrio Coronel Arias.

La abogada Mariana Vargas, adelantó que se constituirá como querellante en la causa. Cabe recordar que Vargas junto a otras personas se presentaron días atrás en Fiscalía para realizar la denuncia.