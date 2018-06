Macri prometió a empresarios "una nueva ley Pyme"

El presidente Mauricio Macri prometió ayer la redacción de una "nueva ley Pyme", en un acto realizado en la sede de la Came para celebrar el Día Internacional de las pequeñas y medianas empresas.

El jefe de Estado realizó el anuncio luego de que el titular de la entidad, Gerardo Díaz Beltrán, reclamara "medidas transitorias" para enfrentar "la difícil situación" que atraviesa el sector.

Macri reveló que encargó al ministro de Producción, Dante Sica, "más herramientas para enfrentar este momento en los que hay que competir".

El presidente de Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came) antecedió a Macri en los discursos y advirtió que "estamos atravesando momentos difíciles, pero somos los primeros que no nos bajamos de la trinchera".

"Estamos pidiendo pequeñas medidas transitorias, para atravesar esta situación difícil, que ayude a traccionar el consumo y poder reactivar el mercado interno", agregó.

Tras el reclamo Diaz Beltran dirigiéndose a Macri le señaló que el gobierno "está en el camino correcto" y agregó que la Came "va a estar acompañando la transformación del país", y posteriormente le entregó una plaqueta recordatoria.

El presidente reconoció en su discurso que "estamos lejos de poder haberles dado las herramientas que tienen las pymes de otros países de la región y sin embargo están ahí bancando lo que venga y enfrentando la situación".

Macri prometió a los empresarios "ayudarlos a crecer y desarrollarse y a dejar atrás décadas de mentira, frustración y sueños perdidos".

"Vamos a trabajar con la verdad, con los problemas sobre la mesa para resolver los problemas como un solo equipo publico y privado juntos, dialogando con todos los sectores", destacó.

En un discurso sin mayores anuncios, Macri prometió a los empresarios que propondrá "una nueva ley Pyme" y señaló que le pidió al ministro de la Producción Dante Sica "mas herramientas para que las pymes puedan enfrentar este momento en el que hay que competir".

El presidente le pidió a los empresarios "batallar juntos para bajar los costos de la logística que son los más altos de latinoamérica" y pidió tambiÚn que "reclamen a los gobernadores y a los intendentes que bajen las tasas y que sean en proporción a los servicios que se prestan".

Medidas para las Pymes

El gobierno anunció ayer la renovación de los planes de compra “Ahora” en 3, 6, 12 y 18 cuotas hasta fin de año y un adelantó en la rebaja de aportes patronales para las pymes.

En un comunicado, informó la extensión del programa de compra en cuotas con el propósito de “fomentar el consumo y la producción nacional”.

Anunció también que “se trabajará con Came y los bancos en un programa para fortalecer el consumo en las ciudades de frontera del país”.

El ministerio de Producción señaló también que se adelantará dos años el mínimo no imponible en contribuciones patronales, previsto en la reforma tributaria, para comercios minoristas radicados en zonas de frontera.

Este beneficio alcanzará a empresas radicadas en provincias con alícuotas de Ingresos Brutos para comercio minorista de hasta 3% en 2018.

Las provincias con departamentos de frontera alcanzadas por la medida son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan y Santa Cruz.

El ministro de Producción, Dante Sica, señaló que “la prioridad en los próximos meses será trabajar en la cadena de pagos de las pequeñas y medianas empresas”.

“Seguiremos con nuestra política de cambios estructurales y mejora de la competitividad”, sostuvo el funcionario.

Sica destacó que "las Pymes serán las protagonistas del desarrollo del país y esto implica que esta tarea no es de un gobierno, ni de un partido, ni de un sector".

“Es un desafío que compartimos todos los que queremos hacer crecer el empleo, reducir la pobreza y desarrollar la Argentina con toda su potencia”, añadió.