“Esto va camino a una altísima conflictividad”

¿Cómo vienen las elecciones y cuál es su objetivo para una nueva gestión?

La verdad que yo no pensaba repetir una vez más al frente la CGT autónoma pero voy a poner toda la disposición para ayudar a todos los trabajadores a salir de esta crisis. Así lo entendieron mis compañeros, y un periodo más, mi mandato termina el 30 de septiembre. Como hay una situación muy crítica en el país, respecto a las conquistas de los trabajadores y la posibilidad de la reforma laboral, lo que conocemos, entonces decidí presentarme nuevamente para las elecciones.

¿Hay posibilidades hay de que se logre una unidad en la CTA?

Con la de Yasqui (Hugo) no, yo creo que en principio lo que hay es unidad de acción igual que lo que tenemos con varios gremios, podemos ponernos de acuerdo en una medida de acción, en un programa común pero la CTA es de los trabajadores, ellos tienen una relación directa con el kirchnerismo que nosotros no tenemos por lo tanto hay un inconveniente. Creemos en la autonomía de las centrales, de los sindicatos, de todos los partidos y de los grupos económicos y nosotros somos de la CTA que no es de ningún partido. En Jujuy llevamos como candidato a Fernando “Nando” Acosta.

¿Acerca del paro nacional hubo varios ejes, por el ajuste, el tarifazo y el desacuerdo por el FMI, cómo ve eso?

Son varios los puntos pero los centrales tienen que ver con esto, con la posibilidad de que se aliviara el tarifazo sobre la gente, esto le da carta abierta a las petroleras para aumentar las naftas permanentemente y con ello todos los costos de los alimentos. Por otra parte el tema de las paritarias la que mejor cerró fue la de camioneros porque el resto cerró al 15% cuando la inflación con los augurios más optimistas hablan del 30 al 35%, y la realidad dice que va a superar el 40%. El Gobierno no permite firmar aumentos salariales por encima del 15 o 20 %. Son los términos que nosotros rechazamos con este paro, al igual que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que va acelerar la reforma laboral en Argentina.

Salieron datos del Indec y registra una desocupación promedio en el país del 9,1 %, Jujuy con la más alta del NOA con el 7,1 % por encima de la media de la región del 6,8%. ¿Cómo ve el tema?

Es un tema que es tan cual el Indec, son números crecientes, hay una flexibilización laboral mucho mayor de lo que hemos visto hasta ahora. Es un tema que preocupa mucho a los sindicatos y a los sectores sindicales, y que el Gobierno hace oídos sordos, mucho más ahora en el contexto que han acordado se hace más difícil. No va aceptar el Fondo Monetario (FMI) un plan económico de pleno empleo, así que vamos a tener mayor desocupación. Vemos la cosa cada vez más crítica, la gente ya no sabe cómo hacer para pagar la factura de luz y de gas, se va privando cada vez de más cosas y aún así no le alcanza, hay un estado de ánimo malísimo. La verdad es que no tiene preocupados esta situación porque según el Gobierno esto no fue nada comparado con lo que viene. Entonces esto va camino a una altísima conflictividad, la gente no está dispuesta a vivir cada vez peor, al contrario exige vivir mejor. Jujuy no escapa a esa realidad, por más que el gobernador Morales quiere demostrar que está haciendo las cosas bien nosotros creemos que Jujuy igual que el resto de las provincias va a entrar en crisis también por falta de liquidez y por caída de consumo. Es un modelo éste que no permite la salvación de una provincia por su cuenta, la verdad es que no se avizora que en Jujuy las cosas vayan a ser mejor que en el resto del país.

¿Qué opina de la reforma laboral?

La reforma laboral es la madre de todos los males, para el Gobierno es el objetivo principal, los Ceos que están en el gobierno fueron detrás de este objetivo, ahora van a estar respaldado por el mercado internacional que también quiere eso. O sea van a bajar los costos laborales a costa de flexibilizar las condiciones laborales de los trabajadores, para cada vez pagar menos y hacer trabajar a la gente cada vez más. En Argentina no queremos ser Indonesia ni un país de Centro América con ausencia de representación sindical, son reprimidos los que quieren armar sindicatos entonces los trabajadores están súper-explotados. No estamos de acuerdo en retroceder cien años en las conquistas de Argentina.

¿Entonces por qué hay tantas dificultades en acordar un paro nacional, hay alianzas o cómo ve esto?

En Argentina hay gente que conduce sindicatos, y que piensan, sienten y actúan como empresarios, que está muy cómoda con el nivel de vida que tienen, que dejan librados a sus representados a su suerte, y les falta compromiso con ellos.