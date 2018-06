El hombre que amenazó al fiscal de la causa de Nahir Galarza se arrepintió

"Yo no amenazo más, no soy nadie", dijo. Avanza la investigación para dar con su identidad.



El hombre que publicó un mensaje amenazante al fiscal en su cuenta de Facebook le volvió a escribir al funcionario. "Yo no amenazo más, no soy nadie", dijo. Avanza la investigación para dar con su identidad.

“Tené cuidado de no aparecer con un tiro en la cabeza”, le escribieron al fiscal Sergio Rondoni Caffa en su cuenta de Facebook un día después de haber pedido la prisión perpetua para Nahir Galarza. El fiscal inició una investigación para dar con la identidad de quien lo amenazó y un día después recibió otro mensaje en el que se mostraba arrepentido.



“Yo no amenazo más, no soy nadie, sólo estaba en desacuerdo en cómo se trató a esa chica, me parece que no le dio ninguna chance de defenderse de nada, no la hizo ver por un psicólogo”, escribió.

Sin embargo la Fiscalía está encaminada en la investigación y además trabaja con la División de Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos para poder dar con el autor de las amenazas y poder imputarlo por “coacciones agravadas por ser anónimas” lo que prevé una condena con cárcel efectiva.

