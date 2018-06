Jubilado de 80 años víctima de violento robo

PERICO (Corresponsal). Un jubilado oriundo de la ciudad de Monterrico, fue brutalmente golpeado y asaltado cuando retiraba dinero. Dos "motochorros" fueron los atacantes, quienes se llevaron una significativa suma de dinero para cualquier jubilado. Los vecinos de la ciudad tabacalera están cansados de la ola de inseguridad.

Se trata de un violento robo a un hombre identificado como Alejandro Abud de 80 años y el hecho ocuriró cerca de las 18 de la tarde del miércoles último, cuando se acercó hacia el cajero automático de la nueva terminal de ómnibus de Monterrico, para retirar dinero.

Al salir del cajero con el dinero, dos jóvenes lo sorprendieron y lo golpearon en la nuca, el hombre cayó sin posibilidad de pedir ayuda y los asaltantes le quitaron el dinero, la billetera y se dieron a la fuga.

Luego cuando Abud se levantó, los delincuentes ya no estaban en el lugar, no pudo alcanzar a identificarlos ni menos poder apreciar la motocicleta con la que se movilizaban. Después intervino personal policial de la Seccional 21º de Monterrico y realizó las actuaciones de rigor, aún no hay detenidos por el caso, ni tampoco sospechosos, ya que ese lugar por no general es desolado, hay poco movimiento, ni micros ingresan a esa terminal que según consideran su construcción fue un verdadero fracaso.

Acerca del estado de salud del damnificado, es bueno, afortunadamente el golpe no le ocasionó daños significativos; su familia se preocupó por la evidente violencia con la que atacaron al abuelo, quien sufrió el robo de una suma aproximada a los $8.000, es oriundo de esa ciudad del tabaco.

Lamentables son las noticias policiales provenientes de la ciudad de Monterrico, la inseguridad y los delincuentes son protagonistas a diario de distintos hechos, en esta oportunidad un octogenario fue víctima de los asaltantes motorizados, que con una actitud totalmente cobarde le propinaron una golpiza sin piedad para robarle.