El 60% de asalariados no cubren el costo de la canasta básica

El 60% de los asalariados y el 40% de los hogares no llegaba a cubrir el costo de la canasta básica en el primer trimestre del año, según el informe sobre Evolución de la Distribución del Ingreso difundido ayer por el Indec.

Según las escalas de ingreso individual, seis de cada diez asalariados, más de 8,3 millones de personas, tenían ingresos mensuales de entre 15.000 y 16.200 pesos, mientras la Canasta Básica Total tenía en marzo pasado un costo de 17.867 pesos.

De acuerdo con las escalas de ingresos, alrededor de 899.280 hogares tenían ingresos entre 16 mil y 20 mil pesos, y llegaban parcialmente a cubrir el costo de la canasta que define el nivel de pobreza.

El informe oficial, realizado sobre la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares, registra que hasta el decil sexto, que reúne al 60 por ciento de la población de los 31 aglomerados urbanos relevados tenían ingresos promedios de 15.381 pesos con descuento jubilatorio, por debajo del costo de esa canasta.

TambiÚn los hogares hasta el cuarto decil, tenían un promedio de ingresos totales de 18.234 pesos, apenas por encima del valor de la canasta que define en el nivel de pobreza.

En el primer trimestre del año pasado el ingreso promedio para los asalariados era de 12.019 pesos, por lo que se produjo una mejora del 27,9%, mientras que el ingreso total de los hogares era de 13.876 pesos, por lo que se registró un aumento interanual del 32%.

Pese a que ambas mejoras se ubican por encima de la inflación promedio desde el primer trimestre del año pasado, aún hoy 4 de cada diez hogares y 6 de cada 10 asalariados no reúnen ingresos suficientes para hacer frente a una canasta mínima de gastos.

En el primer decil de ingresos individuales por asalariado, donde se ubica la población con menores ingresos, los recursos promedios eran de 3.458 pesos mensuales para un trabajador con descuento jubilatorio, en el primer trimestre de 2017.

En el mismo período el decil diez, es decir el sector de la población con mayores ingresos el ingreso individual se ubicó en una media de 42.905 pesos, es decir un 1.140% más que el sector más pobre de la población.

Según el ingreso total de los hogares en el sector con menores ingresos los recursos promedios en el primer trimestre del año pasado eran de 5.965, lo que significó un 1.475% menos que los ingresos del sector más rico de los hogares, que tuvo ingresos promedios totales de 93.998 en igual período de este año.

Pobreza: uno de cada tres chicos come en comedores

La pobreza alcanza al 48,1% de los niños en Argentina, según el último informe de Barómetro de Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA).

De ese valor se desprenden varios indicadores que marcan la carencia que están viviendo los menores en nuestro país. En el caso de la alimentación, mientras un 17,6% tiene déficit en sus comidas, un 8,5% pasó hambre en 2017.

Además, aumenta de manera constante la asistencia a comedores infantiles. Esta población que asiste a alimentarse en comedores escolares o comunitarios aumentó un 4,5 por ciento, respecto del año pasado, por lo que ahora está en 33%, según el informe sobre la situación de la infancia. De esa manera, uno de cada tres chicos come en esos lugares de asistencia.

La medición arroja que en 2017 hubo un 48,1% de niños y adolescentes pobres y en el interior de ese grupo se estima a un 10,2% en situación de indigencia. En cuanto a la distribución geográfica, en el Conurbano Bonaerense mostró el mayor índice, ya que la pobreza alcanza al 54,2% de los niños.

Ligado a este fenómeno se observa un déficit alimentario del 17,6% (chicos que no comieron correctamente) y un 8,5% en su nivel más grave, es decir hambre. Además se detectó que de ese universo de niños un 33,8% asiste a comedores escolares; nuevamente el GBA el espacio con mayor cobertura alimentaria directa con 37,7%.

Según la investigadora de la UCA, hay cada vez más asistencia a los comedores. Si bien desde 2010 a 2016 esta participación se mantuvo en un rango del 25%, en el último año creció más de cuatro puntos porcentuales y se fue a 32,7%. “No está siendo suficiente la AUH y la asistencia directa ya que este indicador no ha dejado de subir desde 2014”, explicó Ianina Tuñón, investigadora responsable del Barómetro.

Según los datos del último año el 9,2% de los chicos en Argentina pasó hambre. Una Tendencia que se encamina a aumentar en los próximos meses, según adelantan otros especialistas.

Los números muestran que el acceso alimentario se mantiene en el orden del déficit.