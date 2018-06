Calamitoso estado de la mítica Federación Jujeña

La Federación Jujeña de Básquet tuvo un antes y un despues tras un decreto de intervención del gobernador Gerardo Morales.

Justamente uno de los interventores, Octavio Rivas, expresó que "esto empezó la semana pasada cuando el Gobernador dictó el decreto en el cual se dispone la intervención de la Federación de Básquet junto a otras 4 Asociaciones, dos son de capital, la Asociación de Barrios y la Asociación Metropolitana de Básquet Femenino más la Asociación Ledesmense y la Tilcareña. Fiscalía de Estado va estrictamente a lo jurídico y lo justifica en lo abstracto legalmente por la irregularidades de estas Asociaciones que son básicamente las que componían la Federación y hay que sumar la de San Pedro, la cual no se intervino porque sí está regularizada, pero las otras 4 dieron sustento a lo que era la Federación. Estaban irregulares, sin balances, autoridades, básicamente no practicaban el deporte, no tenían sede social era una pantalla constituida por el presidente de la Federación de Básquet (Juan Carlos Cuadri) para perpetuarse en el poder", empezó su relato.

El abogado comentó que "esto es un trabajo con el contador Lamas y Bertil Kingard que viene haciendo un trabajo social con el básquet y fue presidente y en este momento vice de la Asociación Capitalina quienes constataron que hay 1.800 chicos que no ingresaban a la Federación porque se les rechazaba las afiliaciones regulares para sostener a otras que sólo eran pantallas y utilizar las instalaciones con fines lucrativos y comerciales", sostuvo.

Luego resaltó que "una vez que tomamos posesión de la Federación nos dimos con un estado calamitoso, deplorable, inavitable que no puede estar habilitado ni para la práctica deportiva ni para eventos. Y requiere una rápida intervención para que vuelva abrir sus puertas para la sociedad jujeña", agregando que "como interventores tenemos un tope de 180 días para regularizar la situación y llamar a elecciones y que la Federación tenga su vida democrática y propia como corresponde. Pero nos encontramos sin libros de acta, contables y las Asociaciones afiliadas tampoco llevaban un control. Seguro estaremos intimando a que se reponga estos instrumentos juridícos y contables"

Con respecto al extitular, Juan Carlos Cuadri, señaló que "se lo notificó personalmente en su domicilio con el decreto de intervención del desplazamiento como autoridad, pero se negó a constituirse en la Federación para proceder a la entrega de llaves. Y lo que más nos importaba es el traspaso inventariado de bienes porque ni siquiera le preocupa su seguridad jurídica. Nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque el decreto es amplio y habilita a los interventores a formular todas las denuncias, tanto civiles como penales. Intimaremos a que restituya toda la documentación faltante e iniciaremos acciones civiles por rendición de cuentas", afirmó.

Por último Rivas aseguró que "el gobernador Morales justifica la decisión de la intervención por el riesgo o la ejecución del objeto social que tanto la Federación como las Asociaciones es la promoción, la actividad y el desarrollo del básquet y es lo que menos se hacía, no tenían sede, cancha ni mucho menos practicaban el deporte", sintetizó.

Kingar: “La sociedad ahora debe evaluar”

En cuanto al expresidente Cuadri, Kingard contó que “hace 7 años lo vengo denunciando por escrito y la sociedad ahora debe evaluar”. Y además reconoció que “en la Federación se dejó de hacer deporte, siempre estaba cerrada y sólo se abría para otros espectáculos”