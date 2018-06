Consejos para evitar problemas

El principal: no dejar objetos sueltos en lugares abiertos y circularcon extremo cuidado

Debido al inicio de la temporada de vientos fuertes en Jujuy, desde el Ministerio de Desarrollo Humano se dieron a conocer una serie de consejos útiles para evitar accidentes o inconvenientes provocados por este fenómeno meteorológico.

Las fuertes ráfagas pueden arrancar techos y otros elementos, por lo que se recomendó a las familias asegurar las chapas lo más fuerte posible, no acumularlas en patios, no dejar objetos sueltos en los techos o lugares descubiertos, ya que éstos pueden volar y ocasionar heridas a los integrantes del hogar o terceros. Estas tareas deben realizarse antes que corra viento y no en el momento que haya fuertes ráfagas.

La fuerza del viento puede provocar la caída de postes de luz, cables de electricidad, carteles, objetos colgantes, árboles o quebradura de sus ramas, por lo que se pidió tener precaución cuando se transite por lugares al aire libre, para evitar accidentes con alguno de estos elementos.

Se debe ser precavido con el manejo de materiales inflamables, elementos que puedan provocar chispas y no encender fuego al aire libre, ya que la sequedad del ambiente durante el viento norte aumenta la posibilidad de incendios. Hay que asegurarse de apagar completamente las colillas de cigarrillos y no arrojarlas de manera irresponsable.

Se pidió tener precaución al transitar y conducir, ya que las caídas de árboles, postes de luz, cables eléctricos o carteles afectan a automovilistas como a peatones, además evitar estacionar debajo de estos objetos.

En los hogares hay que cerrar ventanas y puertas, para evitar la entrada del aire seco y caliente del exterior, entre otras medidas.