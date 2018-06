Obras de captación de agua para riego en la Puna jujeña

Se prevé aprobar el próximo 17 de julio un proyecto para dotar de agua a las comunidades de Piscuno, Morritos y Carayo con una obra de 2 millones de pesos que beneficiará a 16 productores; otro en Ciénego Grande y finalizar una iniciativa de bombas solares para 64 familias de Yoscaba. Fueron gestionados por la Subsecretaría de Agricultura Familiar y otros organismos de la Mesa del Agua.

Debido a que productores de la Puna padecieron una sequía por dos años, se formó una Mesa del Agua con organismos nacionales y provinciales. En el 2017 llovió pero igualmente las obras son necesarias.

Uno de los proyectos es el de la comunidad de Piscuno, un pequeño poblado al que siempre le faltó agua y se proveerá desde el río Santa Catalina, departamento en el que está.

"La comunidad es un grupo donde viven quince familias, que tiene escuela, que no cuenta con agua potable. Hace mucho se habían cavado dos pozos y se trató de limpiar pero no hubo buen resultado ya que estaban tapados o no tenían agua, y ahora vamos a hacer varios kilómetros de cañería desde el río Santa Catalina para distribuir a esas comunidades de Morrito, Carayo y Piscuno", precisó el coordinador local de la Subsecretaría de Agricultura Familiar César Hugo Sánchez. El proyecto es de 2 millones de pesos.

Se prevé su aprobación el 17 de julio en que se reunirá la Ley Bovina, donde también se verá el proyecto para dotar de 17 bombas solares a la zona de Ciénego Grande, Rinconada, ubicada al sur de la laguna de Pozuelos.

Está destinada a grupos organizados de productores que estén y manifiesten la necesidad de contar con esa tecnología, que permite extraer agua siempre que tenga la batería (solar) cargada que la hace funcionar.

Para ello se inició una capacitación en bombas solares, para técnicos y productores, de modo que hagan el mantenimiento y posible reparación ya que estarán a cargo los propios productores. Es que ahora cuentan con pozos calzados, por lo que será una bomba por productor.

Además está en ejecución desde hace un año el proyecto de Yoscaba (Santa Catalina), cerca de Cieneguillas y al norte de la laguna de Pozuelos, será beneficiada por otro proyecto para 64 familias con agua para ganado, con fondos del programa Pisear y que finalizará en octubre.

"El 90 % de los proyectos se ha realizado en Puna y Quebrada, y quedó un 10 % que no hemos cubierto por falta de fuentes de agua, para ver cómo extraemos esa fuente. Pero hoy en día podemos decir que la zona oeste de Santa Catalina, Laguna de Pozuelos norte y sur están cubiertas con proyectos de agua de distintas instituciones provinciales, nacionales y hasta privadas".

Nacieron con la sequía y buscaban solucionar el problema coyuntural y pese a que el año pasado llovió y mejoraron las condiciones, permitió acumular agua. Sin embargo, no dejaron de trabajar con la Mesa de Agua y en el 99 % de los proyectos se concretaron con fondos de la Ley Ovina que priorizó el agua.

Otro de ellos fue en la zona comprendida entre Lagunillas de Farallón hasta Ciénaga de Paicone y Misa Rumi donde se beneficiarán 74 familias con un proyecto de obras individuales, de captación, conducción y almacenamiento de agua.

Por ello, el referente de la Subsecretaría Sánchez explicó que trabajaron diferentes instituciones, que incluye a Agua Potable de Jujuy, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), Ipaf y la Secretaría de Desarrollo Productivo.

La mayoría con fondos de la Ley Ovina

En los proyectos hídricos se realiza la captación de vertientes y de pozos en el propio río, pozos calzados con bombas de agua, algunos con bombas solares, en las vertientes se hacen drenes ríos; reservorios, conducción y distribución a las fincas. Para el reservorio se hacen en grandes tinacos, ahora con protección, adobe y techo de la zona, que permite evitar la evaporación del agua debido al fenómeno que puede darse por la alta radiación de la Puna.

La mayoría se canalizó por fondos de la Ley Ovina que apunta a asistir a productores con financiamiento, y extendió su alcance a camélidos.

Por ello los técnicos de la Subsecretaría realizan un diagnóstico de la situación, de los fondos de la provincia, la situación de la organización de productores, papeles con que cuentan. Es que uno de los requisitos para acceder a los proyectos de agua es que cuenten con el Registro de Agricultor Familiar (Renaf), que desde ahora en más tendrán que tener todos los que deseen obtener beneficios del Estado, quien además podrá registrar la cantidad de productores con que cuentan.

En ello se enmarcó también la entrega de proyectos "Pisear" para Ciénega de Santa Catalina, que cuenta con fondos de la ex Ucar, destinada a riego, captar agua del río San Juan que divide la zona con Bolivia. Se aprobó la primera etapa entregada y lista para ejecutar de 800 mil pesos y la segunda significará 500 mil pesos.

Los proyectos, que se realizaron en Yavi no sólo apuntaron al agua, por lo que se está haciendo un diagnóstico y en Chocoite están reparando dos tanques australianos.

En Puesto del Marqués trabajan mediante fondos de regalías mineras, a través del municipio, y proyectan entregar tanques para los productores, y que se elaboren bebederos, con el fin de dotar de agua para consumo animal ya que está muy lejos para hacer cañerías.

"Es una satisfacción el agradecimiento de los productores, aunque lleguemos con poca ayuda", dijo Sánchez destacando que el acompañamiento de las instituciones es importante porque les permite desarrollar los proyectos conjuntamente.