San Pedro y San Pablo invitación a reafirmar la fe

Terminó la novena patronal y se realiza la fiesta central en honor a San Pedro y San Pablo...

Así es, en el marco del Jubileo por los 50 años que estamos celebrando el 29 de junio (hoy) vamos a culminar este tiempo de gracia. El rezo de la novena contó con la participación de distintos sacerdotes y dando el broche de oro nuestro pastor CÚsar Daniel Fernández va a presidir la santa misa en acción de gracias. Invitamos este viernes, a las 19, a la procesión y a las 20 la santa misa.

¿Es un año especial por el Jubileo de las Bodas de Oro?

Sí, hemos iniciado con la fiesta de la Virgen de Fátima el 13 de mayo este año jubilar y lo culminaremos en mayo del 2019, que es la fecha exacta en que se cumplirán los 50 años. Mientras vamos transcurriendo este tiempo con distintos acontecimientos donde ponemos énfasis para dar gracias a Dios por todo lo que se ha construido en esta comunidad tanto en la vida pastoral, en las familias de este sector de la ciudad y todo el servicio sacramental que viene haciendo la parroquia, por supuesto también visibilizado en sus signos materiales en los templos, en las construcciones pero sobre todo damos gracias a Dios por la construcción de la Iglesia en el fervor, en la fe y en la presencia de tantas familias. Particularmente la fiesta patronal es un motivo para invitar a todos a que se sumen, se acerquen y aúnen sus fuerzas para dar gracias a Dios por estos 50 años de vida en el servicio pastoral.

¿Qué zona abarca?

La verdad que es extensa la zona y sobre todo más allá de la extensión geográfica tiene una gran densidad poblacional porque son muchos barrios, muchas familias desde la avenida Párroco Marshke hasta el final, sería el río Grande y desde el canal Alvarado hasta la calle Oscar Orías.

Estar bajo la advocación de San Pedro y San Pablo ¿qué significa?

Sigue siendo un desafío y una invitación a reafirmar la fe en Dios y desde la Iglesia Católica viendo el modelo de vida de estos hombres. Uno de ellos: Pablo que viene del paganismo, perseguidor de la Iglesia y para nada adherente a la propuesta de Cristo, sin embargo hace todo un proceso de conversión cuando se encuentra personalmente con él y es el testimonio de que es posible cambiar y sumarse al proyecto de Dios cuando somos capaces de abrir el corazón, la mente y sobre todo saber escuchar al otro. Y San Pedro que es la piedra sobre la cual Jesús confía la construcción de la Iglesia no en el sentido material sino existencial: la fortaleza, la firmeza, la seguridad, este Pedro que sin embargo en su debilidad humana tiene muchas facetas de inestabilidad en la fe sin embargo en su adhesión a Cristo no deja nunca de confiar en que en él todo es posible y por eso la invitación a no perder nunca la esperanza, a mantenernos firmes en la fe y confiar en que Dios a pesar de nuestra fragilidad también puede hacer grandes obras por medio nuestro.

¿Cuál es la generación más complicada con la que se trabaja?

En sí es un desafío generalizado hoy por hoy trabajar por las familias, con sus integrantes pero uno de los grupos que más en riesgo podríamos decir que están y para nosotros es un desafío permanente son los jóvenes porque son a quienes más cuesta convocar porque buscan en sus convicciones tener seguridades inmediatas y la Iglesia no las ofrece pero sí un proyecto de Dios seguro y para eso hay que trabajar, desarrollarlo, madurarlo y hoy las generaciones jóvenes en su ritmo de vida quieren todo exprés, light, instantáneo y es todo lo contrario al proyecto de Dios. Además porque va en contraposición a lo que ofrece el mundo para estos grupos que los seduce con más facilidad y que lamentablemente después sufren esas consecuencias porque tenemos dentro de los jóvenes grandes grupos en riesgo por el alcohol, la droga, la falta de un proyecto en lo personal y todo eso lleva a una crisis existencial que nos desafía para acompañar y poder darle también un sustento desde la propuesta de Dios.

¿Los 50 años ponen de cara a qué?

A seguir trabajando con entusiasmo, esta es una comunidad muy fervorosa con una gran riqueza en la fe, heredada y fortalecida en estos años pero también con el desafío de seguir alimentando la piedad de nuestro pueblo con nuestro testimonio, seguir haciendo propuestas y creando espacios de contención.