El Pelado López blanqueó su nueva novia

En la noche del jueves, en su programa, el conductor de “Todo por hoy” confesó que esta de novio con la productora Nella Ghorghor. "Los últimos tres meses de mi vida han sido muy felices y el motivo es ella", dijo, quien a fines del año pasado anunciaba su separación de la bella Sofía “Jujuy” Giménez.

El miércoles, el Pelado festejó su cumpleaños número 48 junto a sus amigos y compañeros de trabajo y, entre el grupo de gente que se ve en la foto que compartió en sus redes, podía verse a su nueva pareja.

Finalmente, tras el revuelo generado, López decidió blanquear su estado civil en el ciclo que conduce por Canal 9 los jueves a las 23, a través de un divertido intercambio entre él y Fede Bal.

"Me vincularon a una chica de nombre Nella. Yo la conozco trabajando porque yo hago radio en Pinamar todos los veranos. Entonces nuestro primer encuentro, digamos como seres humanos, fue allá donde yo estaba recluido. A dos meses de separarse uno prefiere estar tranquilo", contó Guillermo.

Consumada la confesión, el Pela ahondó en detalles: "Es muy lindo cuando con las personas conectás con la mirada. Hubo una conexión de miradas que dije 'quizás no sea para ahora, pero para algún momento puede llegar a ser'. No era el momento de ninguno de los dos. A mí me pareció hermosa desde el primer día que la vi".

"La historia es así. Yo me separé en noviembre, se hace público en diciembre... bueno todo ese tema, cerrado. En enero fui a Pinamar a hacer mi programa de radio, nos conocimos en enero cuando cada uno estaba haciendo su laburo en Pinamar, tuvimos hermosas charlas y armamos un lindo vínculo, quedamos en tener contacto al llegar a Buenos Aires y de hecho, así fue. Lo que tengo para decir es que los últimos tres meses de mi vida han sido muy felices y el motivo es ella, además de que tengo una hermosa familia, un hermoso grupo de amigos. Es una gran mujer y muy compañera, que no es poco. Si todo esto lo hablábamos en diciembre, era impensado para mí. Claramente me esperaba una hermosa mujer, me sorprendió y me parecía mucho mejor aclararlo en una entrevista, con un amigo, en mi programa y evitarme toda la cuestión que no me gusta", continuó relatando.

En ese punto, Federico Bal intervino nuevamente: "¿Es un poco una declaración de amor o no?", le preguntó el actor.

"Es una declaración de amor. Es una declaración de amor, y a la mierda todo. La quieren chusmear?, se llama Nella Ghorghor, ¿listo, terminado? Con esto doy por cerrado el tema", concluyó un enamoradísimo Guillermo López.