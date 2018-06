Con el "cuchillo entre los dientes" para pasar a Francia

Jorge Sampaoli lució más tranquilo, con un rostro más "relajado" en la conferencia de prensa que dio este mediodía previo al partido por octavos de final de la Copa del Mundo de Rusia 2018 frente a Francia. Sin confirmar el equipo titular, el entrenador analizó la inclusión de Cristian Pavón en lugar de Gonzalo Higuaín, y que Leo Messi vuelva a hacer de "falso 9", posición en la que vivió los mejores años del Barcelona de Pep Guardiola y Luis Enrique.

La incógnita de cara al partido con los galos, pasa por los once titulares: en la última práctica en Bronnitsy el DT probó con una nueva variante, Cristian Pavón por Gonzalo Higuaín y Lionel Messi como "falso" 9. "La formación todavía no la puedo comunicar porque no hablé con los jugadores. Tenemos un abanico con futbolistas capaces de absorber el momento y Pavón es uno de ellos. Tiene posibilidades de jugar mañana", dijo el DT.

Cómo llega la Argentina? "Si el seleccionado no impone desde el juego sus características no va a tener demasiado futuro. En el primer tiempo ante Nigeria neutralizamos al rival y jugamos mucho mejor. En ese proceso estamos. Queremos imponer el estilo argentino, establecer sociedades. Si nos defendemos sin la pelota será complicado. Queremos instalarnos en el campo rival con la pelota en nuestro poder", remarcó. Y además hizo hincapié en un equipo combativo. "No me detengo tanto en la experiencia o la diferencia de edad entre un plantel y otro. Pero sí en la manera de jugar de un equipo y otro. Confío en la capacidad de mis jugadores para manejar los tiempos del partido. Si controlamos tiempo y espacio le vamos a hacer complicado el desplazamiento a los franceses. Argentina va a jugar con el cuchillo entre los dientes, con convicción", aseguró.

Sampaoli se mostró muy confiado en el equipo tras la serie de entrenamientos previos al cruce de octavos de final. "Trabajamos siempre bien más allá de los momentos anímicos. Fue una preparación exigente y comprometida, con el afán de asentar los conceptos colectivos. El plantel siempre estuvo a la altura".

Mañana se enfrentarán el equipo más longevo de Rusia 2018, contra uno que se destaca por la juventud de sus figuras. La Argentina encabeza el ranking mundialista con un promedio de edad de 28 años, seis meses y 24 días. ¿Experiencia o frescura? "Todos los aspectos deben tenerse en cuenta, pero no creo que sea un detalle determinante. Estamos confiados en la capacidad y en la preparación que tuvimos. Mañana la Argentina va a tener una fortaleza anímica para encarar el partido con decisión. Será una selección decidida y con mucho corazón. Lo más preocupante de Francia más allá de su edad promedio es que cuenta con jugadores decisivos de tres cuartos de cancha en adelante", analizó Sampaoli. Y añadió. "La gran fortaleza de ellos tiene que ver con la velocidad en las transiciones y la capacidad de contar con tiempo de trabajo. Son sólidos en defensa, recuperan y salen rápido. A partir de ahí concretan goles con pocos toques, cuentan con buen juego en pelota parada y criterio basado en un proceso extenso de Deschamps".

ómo piensa jugarle la selección a Francia? "Siempre necesito que las riendas del partido las tengamos nosotros desde lo futbolístico. Queremos encontrar jugadores que nos permitan eso. Griezmann y Giroud lo transforman en un equipo peligroso. Sueño con ver a una Argentina con pasión y fútbol. Si no encontramos eso va a ser un partido físico y eso no nos va a convenir. Ellos tienen un plan para neutralizar a Leo, pero nosotros tenemos otro para potenciarlo". Y agregó: "Francia va a vivir en base a nuestra falta de precisión, intentarán aprovechar errores con velocidad por los costados. La clave del partido está ahí, donde nacerá el juego".