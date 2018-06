Dos personas mueren carbonizadas tras siniestro

SAN PEDRO (Corresponsal). Dos personas oriundas de la localidad de La Mendieta, que se desplazaban a bordo de un automóvil perdieron la vida en la mañana de ayer y otra resultó herida, en un siniestro vial que se registró sobre la ruta provincial Nº 56, a la altura del paraje La Urbana, distante a 6 km de San Pedro. Tras el violento impacto, el automóvil que provenía de la localidad azucarera se incendió y desafortunadamente los ocupantes no pudieron salir, debido a que las puertas quedaron retorcidas y murieron calcinados, ante los gritos de dolor de numerosos testigos, que intentaron salvarlos, pero no pudieron por el fuego que se propagó rápidamente, provocando una explosión, dejando el rodado envuelto en llamas.

En tanto que el conductor del otro automóvil, que regresaba a La Mendieta, resultó con heridas y tras recibir asistencia del personal del Same, fue trasladado hasta el hospital "Guillermo Páterson". Por disposición de la fiscalía de turno los cuerpos de las víctimas, fueron trasladados a la morgue del Centro Judicial San Pedro para la realización de la correspondiente autopsia.

Datos recabados por nuestro diario, permitieron saber que el trágico hecho se registró poco antes de las 7, en inmediaciones de un parque industrial. Momentos antes, a bordo de un automóvil marca Volkswagen Gol, un cabo del Servicio Penitenciario, identificado por la Policía como JosÚ Miguel Yacante (40), salió desde el barrio Jacarandá, con destino a su trabajo en la capital provincial, acompañado por su cuñada, identificada como Marisel Cazón (40), quien reside en el mismo barrio y se dirigía a su trabajo en San Salvador de Jujuy. Al llegar al tramo de la ruta ubicado en el paraje La Urbana, se produjo un choque con otro auto marca Fiat Uno, de color rojo, que circulaba en sentido contrario, conducido por Francisco Augusto C. (19), domiciliado en barrio Presidente Perón de La Mendieta. Tras el impacto, ambos rodados, con grandes destrozos en la parte delantera, quedaron atravesados en la ruta. El conductor del automóvil rojo pudo ser auxiliado y rescatado del interior, pero los ocupantes del Volkswagen, quedaron atrapados entre los retorcidos hierros, y estaban aún con vida cuando se prendió fuego el vehículo.

Cabe acotar que testigos indicaron que en el Fiat Uno, iban otros dos ocupantes, quienes habrían sacado al conductor, y lo dejaron en el suelo a un costado de la banquina, pero no se identificaron ante la policía como ocupantes del automóvil.

Estremecedores relatos de los primeros testigos

El relato de las personas que transitaban por el sector al momento del fatal incidente, fue estremecedor.

“El conductor del interno de la empresa Savio se detuvo, sacó el matafuego y desesperado se acercó para apagar el fuego que se estaba produciendo, todos los pasajeros nos bajamos para ayudar. Ellos (automovilistas) estaban con vida, pero no pudimos salvarlos, porque el fuego aumentó rápido, hubo una explosión, creo del tubo de gas y el auto quedó envuelto en llamas,

ante la desesperación de todos”. “Rompimos en llanto, porque no pudimos salvarlos, no pudimos”, expresaron los pasajeros que viajaban en el colectivo.

Al momento se alertó a la Policía que arribó al lugar junto con el personal del Cuerpo de Bomberos que trabajó arduamente para extinguir el fuego y poder extraer los cuerpos. También se hizo presente el ayudante fiscal Matías Mora y la jefa de la Unidad Regional 2, Irma Calapeña, quienes supervisaron todas las tareas de rescate.

Además se realizó un operativo de prevención, procediendo al corte del tránsito vehicular, también peritos de Criminalística realizaron las diligencias de rigor. Luego se dispuso que los cuerpos fuesen trasladados hasta la morgue del Centro Judicial San Pedro para la correspondiente autopsia.

Tanto el ayudante fiscal, como la jefa de la UR2, fueron cautos en sus declaraciones, indicando que estarían en condiciones de brindar detalles, luego de que se realicen las pericias correspondientes.