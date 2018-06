El dólar marcó un nuevo récord y superó los 29 pesos

El dólar se disparó ayer a $29,57 en medio de una nueva corrida cambiaria, a pesar de que el Banco Central subastó fondos del FMI y de las reservas por US$ 450 millones, en un intento por equilibrar el fuerte crecimiento de la demanda.

Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, el billete cerró a $28,57 para la punta compradora y $29,57 para la vendedora.

Así, la divisa ganó 90 centavos de un día para el otro, superó por primera vez la barrera de los $29 y alcanzó un nuevo máximo histórico.

Ante la fuerte corriente compradora, durante la semana el dólar acumuló un incremento de 6,55%, mientras que a lo largo del mes subió 15,9%.

En las pizarras del Banco Galicia, llegó a ser ofrecido a $29,90.

En los mostradores del Banco Nación, terminó a $29,40 tras cotizar a $28,80 por la mañana.

Tal como sucedió el jueves, el Banco Central licitó US$150 millones que el organismo tiene incorporados al programa de licitaciones diarias por cuenta del Ministerio de Hacienda.

"Esos billetes forman parte de los US$7.500 millones prestados por el FMI para refuerzo presupuestario.

Además de ese monto, el Banco Central decidió subastar otros US$ 300 millones de las reservas para intentar estabilizar el mercado.

Operadores señalaron que el volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 1.017,210 millones. Analizaron que las subastas realizadas por la autoridad monetaria no alcanzaron para abastecer la persistente demanda.

La inflación de junio llegaría al 3,5%, según los economistas

La inflación núcleo, que no mide servicios públicos, mostraría una suba hasta 3,5%, muy superior al 2,7% del mes anterior.

Impulsada la devaluación, la inflación de junio se ubicará alrededor del 3% y será la más alta en lo que va del año, estimaron las consultoras privadas.

La suba generalizada estuvo motorizada por el aumento en las tarifas de transporte y el incremento en los combustibles. Pero lo que más impactó fue la suba del dólar que se trasladó a las góndolas.

De hecho, la inflación núcleo, que no toma en cuenta servicios públicos ni productos estacionales, mostraría una aceleración hasta 3,5%, muy superior al 2,7% del mes anterior.

Federico Furiase, de la consultora EcoGo, evaluó: “Para junio tenés tres frentes complicados que podrían llevarla hasta un 3,5% o 4%, con un aumento núcleo de entre 3,8 y 4%. Se trata de la suba en naftas del 5%, alzas en transporte e inflación en alimentos hasta del 4% a partir del “arrastre” que dejó mayo. Y a eso se suma la devaluación”.

Esto daría una inflación interanual del 29,5%, según los cálculos del economista.

Para la economista Nuria Susmel, de la Fundación Fiel, si bien faltan los datos de la última semana, estimó que “la inflación estará en un rango de 3% o 3,2%”.

En ese sentido, apuntó a que “buena parte del incremento de este mes tiene que ver con el dólar que se trasladó a los precios, además de transporte y combustibles”. Consultada por la inflación núcleo, sostuvo que “no está bajando”.

Por su parte Gabriel Zelpo, economista jefe de Elypsis, se arriesgó a afirmar que si bien “típicamente el efecto de traslado a precios del dólar dura entre dos y tres meses”, el hecho de que aún la moneda estadounidense no se haya estabilizado no permite saber cuándo se va a detener el la escalada. El especialista agregó que, por eso “la volatilidad del tipo de cambio va a afectar el cálculo para los próximos meses”. La consultora también prevé que la inflación superó el 3% en junio. “Pero tendremos que ver si está más cerca de 4% de acuerdo a los últimos datos”, completó.

En cambio, Fausto Spotorno, de la consultora Ferreres & Asociados, calculó que la suba estará cercana al 2,5%, ya que alimentos estaba dando, antes de terminar el mes, aumentos del orden 3%.

Con todo, el economista cree que el traslado de la suba del dólar a la góndola “se va a ir dando de a poco”, dado que si las empresas no venden, tampoco pueden trasladar mucho a sus productos.