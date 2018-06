Sensibilizan en alimentación saludable

Finalizó ayer el Taller de "Alimentación Saludable" que llevó adelante el servicio de Nutrición del Hospital Materno Infantil, con el propósito de brindar a los padres las herramientas y estrategias necesarias para evitar que sus hijos sufran las consecuencias del sobrepeso y la obesidad.

Consultada al respecto, Silvia Pérez, nutricionista a cargo de la actividad, explicó que la iniciativa se dividió en cinco encuentros, en los cuales se capacitó tanto a padres como niños, "sobre la importancia de consumir alimentos ricos en nutrientes".

El objetivo de los talleres, señaló, fue "mejorar los hábitos alimentarios y buscar de cierta manera colaborar con las familias para contrarrestar esta enfermedad, que día a día va creciendo y parece a veces que no podemos hacer nada".

Pérez informó que la iniciativa surgió ante los alarmantes índices oficiales, que demuestran que en la provincia el 50 por ciento de los niños que cursan la primaria, "tienen obesidad o problemas de sobrepeso".

"En los controles pediátricos se ven casos de desnutrición, pero son mínimos. Lo más alarmante es la obesidad, que incluso tenemos chicos de un año que ya tienen sobrepeso y eso preocupa mucho", enfatizó la nutricionista, quien mencionó que las principales causas de esta enfermedad están vinculadas primordialmente a la desorganización de los horarios de las comidas y sedentarismo.

"A veces los chicos se levantan para ir a la escuela y se van sin desayunar, entonces en la escuela los padres les proveen de dinero y como no saben elegir porque son niños, compran lo que ven, como sándwichs y golosinas. A ello se suma que hoy en día los chicos no tienen movimiento, sino que están encerrados jugando a la Play o con los celulares. Entonces el comer y no hacer actividad física, contribuye al exceso de peso", ponderó la especialista.

En ese orden resaltó el rol de los padres a la hora de prevenir este tipo de patologías, ya que consideró que si bien "por los tiempos que se manejan ahora, muchas familias no cocinan sino que compran comida", es fundamental que opten por alimentos ricos en vitaminas, minerales y fibras, de manera que "podamos desde la casa enseñar a los niños a comer bien".

A modo de cierre, la nutricionista Silvia Pérez anunció que debido a la importante demanda de padres que piden la continuidad del curso, posiblemente en los próximos meses se renueven los talleres y se amplíe al público en general.