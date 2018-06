González: "Llegar al 100% física y mentalmente"

La ansiedad por el 12§ Maratón El Tribuno de Jujuy se vive a flor de piel en todo Jujuy y Luis "Queso" González es uno de los fieles atletas en la prueba más convocante en todo el Norte.

"Estamos a menos de 10 días de la competencia y preparándonos de la mejor manera para llegar al 100%, llegar bien física y mentalmente", agregando que "vengo participando hace 5 años de los cuales gané 4 y una no me clasificaron porque perdí el chip y no me reconocieron el tiempo y después las tres últimas ediciones pude ganarlas. Pero no todo es ganar sino que lo que no te miente es el reloj. En 2017 hice 41' y fracción en los 10 km", recordó el palpaleño de la Asociación Jujeña de Atletismo Veterano "Virgen de Luján".

González también contó que "la semana pasada estuve compitiendo en El Carmen en el Torneo Nacional de Ruta de 10 y 21 km donde obtuve medalla de oro y con un muy buen tiempo, casi 43 minutos en la categoría de 60 a 64 años. Y sería el segundo año consecutivo con medalla de oro para Jujuy. Ya pasó la de los contadores y ahora el Maratón El Tribuno. Además, el 28 de este mes estoy viajando si Dios me lo permite a Entre Ríos al Nacional de Ruta de 15 km en el cual tengo la marca y soy medalla de oro en 2017".

Luego hizo referencia a la significancia de la prueba diciendo que "es muy reconocida y lo digo porque estuve el año pasado en el Maratón El Liberal en Santiago y todos preguntan. Por supuesto que hay que corregir algunas cositas, comillas como se dice, pero es muy nombrado por la cantidad de atletas y sobre todo por la entrega de premios, la bondad y generosidad del personal del diario", agregando que "en el Nacional de El Carmen participaron atletas de muchas provincias y hubo uno de la parte más Austral, de Tierra del Fuego, Pablo Ernaga de 32 años que ganó la carrera con un muy buen tiempo, en los 21 km hizo casi 1h 13'. Entonces le comentamos sobre la importancia del maratón de El Tribuno y todos los premios en efectivo y si todo sale bien, él se mueve vía aérea, se comprometió a venir para el 10 de junio", comentó.

Del mismo modo afirmó que "los objetivos son los Nacionales porque estoy prendido en los 3 primeros puestos con las marcas establecidas y soy parte del podio tanto en ruta como en pista". Y en el tramo final recomendó que "en categoría máster (más de 30 años) lo primero que tiene que hacer un principiante es cuidar el físico porque muchas veces se largan a correr pero en el momento el atleta no lo sufre y los lamentos vienen después porque el cuerpo te pasa factura. Y si no estás preparado seguro que no vuelven a correr", acotando que "en lo personal no tengo problemas con el tema de alimentación pero me cuido con los hidratos y esas cosas. También algunos suplementos vitamínicos permitidos para poder recuperar todo el esfuerzo y desgaste que uno hace. Los años pasan y el cuerpo tiene sus reacciones pero todo depende del físico de cada atleta porque hay personas que no se recuperan del desgaste. Y como puede demorar una semana o dos días, todas esas cosas influyen en lo personal", sentenció González.