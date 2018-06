Ley vetada, macritips, machiruladas, el Fondo y el p

Rajaron a Rajoy

Sorprendentemente y en un siantiamén, cambiaron a Mariano Rajoy. El hoy expresidente de España, que supo cuerpear terribles momentos en su país, finalmente fue expulsado al prosperar la moción de censura que le interpuso en el parlamento el opositor de izquierda Pedro Sánchez. Contribuyeron a sumar votos los legisladores separatistas vascos y catalanes, a quienes Rajoy había destratado, pero el motivo fueron actos de corrupción mediante los cuales el Partido Popular que el expresidente también conducía, se habría beneficiado y hasta enriquecido. Tras una breve sesión plenaria y la votación, Rajoy expresó simplemente que había sido "un honor presidir España y dejarla mejor de lo que la había encontrado" y pidió ser el primero en estrechar la mano de su denunciante y sucesor en el cargo. Sin más estridencias y entre los aplausos y abrazos de los suyos, se retiró. No vale, amigo lector, abundar en reflexiones y menos en comparaciones con Argentina, que Ud. habrá hecho ya automáticamente. Solamente agregar que algunas cosas cambiarán en el mundo europeo y otras tantas en la relación con nuestro país. En Venezuela, Nicolás Maduro reasumió la presidencia de su país, tras la horrible mascarada de elecciones a la que llegó a sangre, fuego y proscripciones. Nada hace suponer que algo vaya a cambiar en el país caribeño, a excepción de más dureza del régimen para sostenerse en el tiempo.

¿Un poco tarde?

Ya totalmente dentro del plano nacional, sorprendieron gratamente los anuncios del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y del ministro de Modernización Andrés Ibarra, que informaron que con los recortes que dispusieron en el Gobierno nacional, se ahorrarán más de 20 mil millones de pesos por año. No se contratará más gente por dos años, los funcionarios con rango menor a secretarios de estado deberán prescindir de vehículos y choferes personales, se venderán automóviles y vehículos de flotas operativas que estén de más; se revisarán las bonificaciones y premios especiales; sólo los ministros podrán viajar en clase ejecutiva en aviones de línea y las estructuras de entes descentralizados y desconcentrados, deberán llegar a un ahorro del 25% de sus presupuestos, entre otros rubros. Surge pensar: ¿después de dos años y medio de gobierno, y merced a la terrible crisis y corrida cambiaria que hizo perder a las arcas nacionales más de 10 mil millones de pesos, recién se movió a la necesidad de estos ahorros y recortes? Aunque más vale tarde que nunca, hubiese sido mejor, nunca tan tarde, no?

Algunos no entienden

Desde el 28 de mayo y hasta el viernes próximo, se encuentra en Ginebra, participando de las deliberaciones de la Organización Internacional del Trabajo OIT; una delegación de 181 personas enviadas por el Gobierno argentino. Se trata de la delegación más numerosa. Para comparar: en un extremo de país desarrollado Alemania está presente con 14 personas y Afganistán del lado de los humildes, con 8. Dicen en fuentes oficiales que solamente 47 son los funcionarios que designó para el viaje el ministro Triaca, y que el resto se paga los gastos como cualquier hijo de vecino. De vecinos ricos, famosos e interesados. Es de esperar, tomen de la asamblea de la OIT, las pautas útiles para aplicar a su regreso, en pos una convivencia fructífera en nuestro país que tanto lo necesita. Y tal vez, si no fuera mucho pedir -y sin ofender- que se informasen los gastos reales que le insumirá al Estado el viaje de la numerosa delegación.

Convivencia en jaque

Hablando de convivencia, se debe interpretar que en Argentina ha quedado jaqueada, después de la feroz y totalmente inconducente pulseada entre el oficialismo y la oposición en el Senado de la Nación. Han quedado expuestos, del lado del gobierno, intentos bastante desmañados de cooptar votos hablando casi uno por uno con los senadores, instándolos inclusive a desobedecer a sus gobernadores. También intentaron quebrar la unidad de los mandatarios charlando por separado con cada uno. El gobierno debió recurrir, tardíamente, a las gestiones del ministro de Interior, Rogelio Frigerio, hombre que había sido corrido de esa función por la elite más próxima al presidente que encabeza en grupo de la Jefatura de Gabinete. La mesa chica política de reciente creación y de la que participa el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, permaneció muda y desactivada. De todos modos, el GM estaba en China y lo miraba por TV. Finalmente, apelando a la lealtad de los radicales y algunos otros socios menores, logró unificar al oficialismo en la cámara alta. Pero, las desafortunadas manifestaciones de Marcos Peña y del propio Presidente, tuvieron un logro indeseado: unificaron a la oposición. Macri los trató de irresponsables, tildó al proyecto opositor de mamarracho, y hasta le contó a la gente -rompiendo códigos que en política son sagrados- que muchos peronistas, en privado, les pedían que veten la ley antitarifa, y pidió a la "opo" no seguir "las locuras de CEFK". La señora recogió el guante y tuiteó: "Típico de machirulo", ampliando el diccionario de argentinismos y alimentando la usina de memes que llenaron el país ridiculizando a Macri. Así, con confidencias traicionadas, con ataques que rozaron los insultos y cruces patéticos, le ofrecieron al país un espectáculo sainetesco: el peronismo (semi intervenido y en la amarga espera) se unió sin disipar sus odios y rencores internos. El cristinismo se sintió renacer sin culpas ni cargos, tras el alegato que una Cristina en estado puro usó para un panegírico autoreferencial cero defecto. El peronismo comandado en la ocasión por el senador Miguel Pichetto, recibió los votos K, pero marcó sólidamente las diferencias con los mismos, y la izquierda encontró la forma de participar de una victoria que duró lo que un suspiro en una canasta.

Se aprobó la ley, y minutos después, el Presidente la vetó. Todos ya lo sabían, pero la idea era pegarle una piña y marcarle la cancha. Y todo quedó igual: avanza velozmente la negociación con el FMI; el costo político del veto cayó en la espalda del Presidente y la oposición no tiene cómo capitalizar su triunfo parlamentario, porque ningún liderazgo se alzó con la paternidad del efímero triunfo en el recinto. Las tarifas siguen su marcha arrolladora, como la suba de los alimentos, las naftas, los transportes. Las paritarias volverán a plantear sus quejas, y la otra oposición, la de las centrales laborales más rebeldes, (las CTA de Yasky, Micheli y asociados, pararán este viernes), la Marcha Federal por el Pan y el Trabajo que el viernes convocaron con éxito la CCC y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (una de cuyas columnas partió desde La Quiaca), mostrando la delicada situación persistente en las provincias, se vuelcan a apretar a la CGT en búsqueda de lograr -cuanto antes y este mismo mes- el tercer paro general a la gestión de Mauricio Macri que el tridente Daher, Acuña y Schmidt ya no están en condiciones de frenar. La pregunta es la de siempre: el sainete parlamentario de ley aprobada y su veto express posterior, otra huelga general, ¿cambiará algo? La respuesta es una y obvia: absolutamente nada.

Temas que golpean

Tuvo la sociedad sin embargo, otros temas que sacudieron a la opinión pública: se producen los alegatos finales del juicio oral y público a Amado Boudou y otros, por la venta de Ciccone Calcográfica, la fábrica de billetes. Las querellas piden una condena efectiva de cinco o seis años de prisión y una de ellas, le recargó una multa de 90 mil pesos. A muchos las penas pedidas les parecen irrisorias. Pero como dice los que saben, la ley es así.

La Cámara federal porteña que integran los jueces Martín Irurzún y Leopoldo Bruglia, sostuvieron el viernes que el Fiscal Natalio Alberto Nisman, fue asesinado. Desecharon la posibilidad del suicidio voluntario o inducido, y destacaron que el magnicidio ocurrió como directa consecuencia de la acusación que el magistrado había elevado en contra de la entonces presidente Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, por encubrimiento del pacto con Irán supuestamente orientado a bloquear las investigaciones por el atentado a la Amia.

Y como directa consecuencia de este fallo, hoy se tratará en el Senado, el pedido de una sesión especial para considerar el desafuero para la expresidente, pendiente de tratamiento desde marzo. Según la legislación vigente, este jueves vencerá el plazo para tratar el tema, que se encuentra en la Comisión de Asuntos Legislativos que preside el peronista catamarqueño Dalmacio Mera quien retuvo prolijamente encajonado el proyecto. De todos modos, es muy difícil que prospere el desafuero en un pleno del recinto, ya que hacen falta los dos tercios de los presentes y el peronismo ya anticipó que no dará votos, a menos que exista previamente una sentencia firme, lo que parece todavía muy lejano.

Y en Jujuy también

El presidente del bloque del PJ, Juan Miguel Cardozo, solicitó formalmente, una sesión especial de la Legislatura jujeña, para tratar el tema de las tarifas, con tinte local. El legislador expresó que en nuestra provincia, es necesaria la ley de emergencia tarifaria para defender a los usuarios residenciales y a las Pymes. Necesitaría el aval de una mayoría agravada, por lo que -considerando los antecedentes y el estilo del oficialismo local- la intención, seguramente, quedará solamente en eso.

La “megacausa” sigue dando su milésima vuelta de calesita. El extitular del Ivuj, Lucio Abregú, compareció citado a completar su anterior declaración pero decidió abstenerse. Es decir, las ampliaciones que hizo públicas a través de los medios, no las ratificó en la Justicia, lo que parece la estrategia habitual de muchos involucrados en casos de supuesta corrupción. Se espera la respuesta del GM a los interrogantes por los fondos de obra pública, supuestamente retornados a Buenos Aires.

El “Chuli” almorzó con Macri. Fue el martes, y participaron los intendentes de las capitales de provincia. Los jefes comunales quisieron saber cómo los alcanzará el ajuste. El presidente les pidió que revisen sus gastos, que no recarguen el desfasaje con más tasas municipales, y que dejen de aumentar las plantas de personal. También estuvieron el ministro Rogelio Frigerio, y el subsecretario de Asuntos Municipales de esa cartera, Lucas Delfino. Si alguno fue esperanzado en recibir buenas nuevas, sólo se trajo la recomendación de ayudar a reducir el déficit fiscal.

El presidente Mauricio Macri, recibió en Salta a una delegación de jujeños encabezados por el vicegobernador Carlos Haquim y los ministros Jorge Rizzotti, Carlos Sadir, Ekel Meyer y Ada Galfré. Les dijo que la obra pública ya acordada para Jujuy no se frenará, se comprometió a ayudar a desarrollar el turismo. Sorprendió el pedido del ministro Meyer, de declarar la emergencia carcelaria, trámite que obviamente le correspondería obtener ante el gobierno local. Ocurre que el ministro estima que un crédito para construir cárceles regionales -que sí debería tomar el gobierno nacional- es una ayuda que Macri podría brindarle a Jujuy, donde la situación es ya demasiado crítica.

En los próximos días se espera el regreso del GM, luego de su extensa gira por la China, donde difundió las bondades de la minería, el turismo, el litio, entre otros temas atractivos para inversores orientales. A su regreso, seguramente reactivará la administración, sensiblemente desacelerada por su ausencia, y abordará temas urgentes como la situación del Ingenio La Esperanza, el avance concreto de la discusión salarial con los empleados estatales y otros, que mientras estuvo en el exterior, fueron prolijamente pateados para adelante por los funcionarios que lo esperan en San Martín 450.

El jueves se celebrará el Día del Periodista. Un abrazo a los colegas y amigos que honran la profesión, convencidos de que el compromiso no es trabajar de periodistas, sino de vivir como periodistas, sin creer todo lo que se dice, sin repetir todo lo que se escucha. Y teniendo primero el íntimo y honrado convencimiento de que sea verdad, lo que se deba convertir en noticia, opinión o comentario.