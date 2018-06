Entregaron ayuda a una familia que sufrió siniestro

El Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia asistió a una familia del barrio Sarmiento de la localidad de Maimará, que días atrás sufrió el incendio de su vivienda, perdiendo numerosas pertenencias.

Sobre el hecho, el director de Asistencia Directa y Emergencias de la citada cartera, Eduardo Cáceres, explicó que si bien las llamas produjeron daños en los bienes materiales, no hubo que lamentar que las personas sufrieran heridas de consideración. Ante lo sucedido, trabajadores sociales realizaron el informe socioambiental, en coordinación con personal del municipio local.

Continuando, indicó que luego del relevamiento se concretó la asistencia en mobiliario básico para el hogar y otros artículos (camas, colchones, frazadas, ropa de cama, calzados, ropa y unidades alimentarias para casos de emergencia).

Asimismo, el funcionario instó a la comunidad a que tome las precauciones necesarias, sobre todo en esta época de frío en la que aumenta el uso de aparatos de calefacción, para que esta situación no se repita.

En este sentido, Cáceres remarcó que es importante destacar las medidas de precaución que la comunidad debe tener en cuenta para evitar estos siniestros que producen daños materiales de consideración y hasta pueden ocasionar la pérdida de vidas. Precisó que se deben revisar las instalaciones eléctricas en los domicilios, especialmente aquellas que no se encuentran bien instaladas, no sobrecargar los enchufes y no dejar los cargadores de celulares conectados. Además, se recomienda revisar las conexiones de gas, estufas y otros artefactos.

En este sentido, resaltó que también hay que tener cuidado en el manejo de braseros, estufas, hornallas, hornos, velas, fósforos, planchas, encendedores y otros elementos de llama libre interior de las viviendas, no se debe dejarlos desatendidos. También dijo que los niños no deben quedar solos en las casas.