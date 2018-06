ESI deja afuera a la diversidad de género

-¿Cuál es el eje de tu trabajo?

-Presenté unos esbozos de lo que vengo notando hace unos años, que para mi tiene que ver con la muerte del lenguaje y con ella la muerte de la idea de género. Me interesa abogar por una sociedad post-generista, en el sentido que me parece que hay un sistema de opresiones a nivel histórico, que se ha sustentado sobre la base de una lógica de los géneros. De modo que si nosotros pudiésemos trascender esta lógica, que se ha constituido muy arteramente sobre la base de un binario que es un hecho artefactual, porque nadie puede histórica, taxativa y unívocamente que existan dos géneros, entonces podremos poner en jaque un sistema de dominación, exclusiones que han operado para generar ciertos centros y periferias que se han instituido sobre la base de un sistema patriarcal falogocéntrico dominante.

-El colectivo Lgtbiq avanza conquistando derechos ¿Cómo ves esta situación en el interior del país?

-En mi experiencia viajando por el país, viendo grandes diferencias y me preocupa, entre lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto del país. En cuanto a la bibliografía sobre género, teoría queer o feminismo que circula en la ciudad autónoma, no es la misma que circula en las provincias. No me extraña que el paradigma unitario versus federal todavía sigue tristemente vigente, abogando por un centro en la ciudad autónoma y generando determinadas periferias que se traducen en periferias culturales y en un aletargamiento al cuestionamiento a ciertas normativas. Entonces como activista queer me preocupa por lo que pasa fuera de la Capital Federal. Si bien allá hay un sistema de exclusión muy fuerte, es comparativamente menor que noto en otras provincias. También noto una fuerte injerencia religiosa que no ayuda a ese cuestionamiento; por eso celebro estos espacios de debate, de construcción, de resignificación de ciertas lógicas y ojala todos podamos federalizar las cuestiones de género y empezar a tener una mirada propia, más Latinoamérica, empezar a producir teoría queer.

-Para el que no conoce sobre el activismo queer, ¿cómo te presentarías?

-Soy un persona de género fluído, es decir que no se autopercibe ni totalmente varón ni mujer, puedo experimentar las vivencias de género de manera simultánea. Es algo que me excede, experimente con la testosterona durante 42 días, la dejé, y me di cuenta que en mi caso personal mi experiencia de género no está determinada por la ingesta de un fármaco para poder autopercibirme de este modo. También eso me hizo cuestionar: ¿qué pasa con las lógicas del fármaco poder?, en definitiva para una persona que va a sostener un tratamiento hormonal es necesario que maneje cierto capital económico que le permita llevar adelante una transición de modo completo. Entonces qué pasa con las lógicas de esos fármacos, quienes pueden acceder y quienes no, y el riesgo que corren las clases vulneradas. Es decir tomar la cuestión de género como una cuestión social, política. Pensar que en la ley de ESI en unos de sus artículos se dice que el fin de la ley es procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres dejando por fuera a todas las diversidades en las que me incluyo, el resto de las identidades no tiene igualdad de trato ni de oportunidades. Es importante repensar la ESI y resignificar los discursos en un momento coyuntural donde se está debatiendo la legalización del aborto.

-¿Tu posición frente a este debate sobre la despenalización del aborto?

- No solo hablamos de las mujeres sino también de los varones trans y de todos los cuerpos gestantes. Entonces estoy a favor de la legalización de un aborto legal, seguro y gratuito para todos los cuerpos gestantes que tienen derecho a disponer de su propia corporalidad y de su autonomía individual que considere. Es urgente la legalización del aborto para que deje de ser una cuestión de un negociado biopolítico, al cual solo pueden acceder determinadas clases sin tanto riesgo de vida.

-El lenguaje también avanzó…

-Sí, y no, la RAE se niega a aceptar la existencia de un lenguaje que esta trascendiendo al lenguaje binario, y en ese sentido noto contradicciones porque la RAE es la que admite la evolución lingüística y es la misma que niega que el fruto de esa evolución lingüística hoy nos planteemos la existencia de un lenguaje no binario.