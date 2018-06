Lucas Biglia también se despidió de la Selección

La derrota con Francia selló el fin de ciclo de varios jugadores de la Selección. La prematura eliminación en octavos de final fue el cierre para varios experimentados que forjaron en camino de las 3 finales consecutivas.

Todavía masticando la bronca que generó la despedida de Rusia, Lucas Biglia aseguró que no seguirá vistiendo la camiseta albiceleste. "Doy un paso al costado sabiendo que di todo. Ahora viene una generación nueva, que ojalá pueda trabajar con tranquilidad", dijo ante la prensa.

"No es el momento de sacar conclusiones. Hoy se vio la mejor versión de Argentina en el Mundial. Hasta el 2 a 1 los muchachos hicieron un gran partido y fueron superiores a Francia", deslizó el volante surgido de Argentinos y continuó: "Con un resultado positivo y esta entrega hubiéramos estado para otra cosa, pero no se dio. No es la manera que queríamos de retirarnos".

La crisis institucional, el constante recambio de entrenadores desde la salida de Martino, el escaso período de Bauza y la llegada de Sampaoli fueron otros factores que no contribuyeron en el proceso. Sin embargo, el hombre del Milan expuso una mirada alternativa: "No analizamos esas cosas. Hoy tenemos otro dolor por irnos a casa. Creo que no merecíamos este final. Nos vamos en un momento que no queríamos mostrando la mejor versión el equipo durante el Mundial".

Su salida acompañará a un grupo de jugadores que terminarán su incursión con la camiseta de la Selección luego de un lapso que entregó las finales en Chile, Estados Unidos y Brasil. "Yo hablo por mí. Sé que Javier (Mascherano) tuvo la misma postura, pero no sé qué pasará con el resto. Hay momentos en el que el sistema te va dejando de lado y hoy me toca a mí. Fue un orgullo compartir este tiempo con los muchachos y haber llegado hasta acá. Del 2011 hasta hoy fueron los años más lindos de mi carrera, pero ahora viene una camada muy buena de jugadores. Hay que dejarlos trabajar y brindar tranquilidad, porque se viene un plantel joven muy rico", confesó.

"Fue un orgullo compartir con estos jugadores estos últimos 7 años. Incluso me llevo varias amistades. Ojalá que con el tiempo se valoren los subcampeonatos conseguidos. Hoy siento frustración y tristeza", reiteró Biglia, sin esquivar la pregunta sobre qué pasará con Lionel Messi, el mejor argentino de los últimos tiempos, que podría extender la lista de los que se retiran: "Tenemos mucha tristeza y dolor. Hubo mucho llanto y la realidad es que nos apoyamos mutuamente. No dijo nada de lo que hará en el futuro".