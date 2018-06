Marcos Peña homenajeó en Londres a soldados británicos caídos en Malvinas

En su primera actividad oficial en Londres en el marco de una serie de reuniones bilaterales con autoridades británicas, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, depositó hoy una ofrenda floral en la catedral de San Pablo en homenaje a los soldados caídos en la guerra de las Malvinas, un gesto de reciprocidad como el realizado en Buenos Aires la semana pasada por el canciller británico, Boris Johnson.

Johnson rindió un homenaje el 20 de mayo pasado a los soldados argentinos que murieron en el conflicto bélico, cuando depositó una ofrenda ante el monumento en honor de los caídos ubicado en la Plaza San Martín del barrio porteño de Retiro.

El jefe de Gabinete, llegó a las 9.30 de la mañana (hora local) a la Catedral de la capital londinense junto al secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, el ministro británico de estado para Europa y América, Sir Alan Duncan, el embajador argentino en el Reino Unido, Carlos Sersale di Cerisano y otras autoridades.

También participó el coronel Geoffrey Cardozo, el soldado británico encargado de sepultar los restos de los soldados argentinos que encontró en las Islas Malvinas entre 1982 y 1983.

"Es un símbolo de respeto y de la importancia de recordar a todos los caídos en la Guerra de Malvinas, tal como lo hizo el secretario Boris Johnson en Buenos Aires", dijo el jefe de Gabinete a los medios presentes.

También destacó el agradecimiento de la Argentina hacia Cardozo. "Ha sido muy generoso. Creo que es una historia muy conmovedora lo que pasó, hace un par de meses, cuando las familias pudieron reunirse con los caídos, sus hijos y sus familiares", señaló el funcionario en referencia al viaje a Malvinas de familiares de los caídos, luego de que lograran identificar sus restos.

Peña consideró que "cerró para ellos una dolorosa herida, la de no saber dónde estaban sus familiares" y subrayó que es un "símbolo de la importancia de poner la parte humanitaria en primer lugar y de entender que estas cosas tienen que hacerse en un espíritu de amistad y cooperación".

"También creo que es la mejor manera de recordar y respetar a los caídos", expresó.

En ese sentido, ante una pregunta de un periodista británico sobre si estaba cambiando la relación bilateral a raíz de la ceremonia de hoy, Alan Duncan dijo: "Creo que estamos volviendo cada vez más a la normalidad y restableciendo la profunda amistad histórica que siempre hemos tenido. Ha sido una ceremonia muy emotiva, que creo que es una muestra de respeto".

El funcionario británico agregó que "es muy bueno que estemos haciendo esto, particularmente tan pronto después de la exitosa visita del Ministro de Relaciones Exteriores a la Argentina".

Por su parte, Peña también se refirió a su misión en el Reino Unido y destacó la agenda común que impulsarán. "Aunque tenemos una disputa y diferencias al respecto, igualmente podemos trabajar juntos sobre todo lo demás", apuntó.

Para Peña es una gran oportunidad para trabajar juntos en diversas áreas. "Tenemos enormes complementariedades e inmensas áreas de trabajo conjunto, no sólo en el comercio sino también en las inversiones", analizó.

Ante la pregunta de si era compatible con el Mercosur un acuerdo entre Argentina y el Reino Unido, Peña explicó que se está trabajando ahora en un acuerdo Unión Europea (UE)-Mercosur, pero también quieren empezar a discutir las posibilidades (después del Brexit) para un acuerdo con el Mercosur y el Reino Unido.

"Las inversiones han avanzado mucho en los últimos meses y años, y queremos ser socios en ese sentido. Queremos una Argentina que sea global, que sea contemporánea, que esté abierta a trabajar en conjunto con diferentes naciones. Tenemos una enorme historia de trabajar juntos también", afirmó Peña, quien destacó la nueva etapa de trabajo conjunto después de la salida del Reino Unido de la UE.

Duncan se refirió también a la nueva etapa que inicia su país. "Trabajaremos muy duro para asegurarnos de que somos una Nación que mira hacia afuera y no vamos a encogernos, no vamos a mirar hacia adentro, queremos comerciar con todo el mundo y desempeñar plenamente nuestra parte en ello", subrayó.

Según su agenda, Peña se reunirá más tarde con autoridades del Gobierno del Reino Unido y con representantes parlamentarios para analizar distintos temas que forman parte de la agenda bilateral.

Por la tarde, mantendrá un encuentro a las 15.15 hora de Londres (11.15 hora de Buenos Aires), con Johnson.

Previamente, también tendrá sucesivas reuniones con el secretario de Estado para el Comercio Exterior, Liam Fox; el ministro de Economía, Phillip Hammond, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Alimentos y Agroindustria, Michael Gove.

Además, el Jefe de Gabinete se reunirá con parlamentarios miembros del Grupo de Amistad con Argentina y por la noche compartirá una cena en la Residencia Oficial Argentina con miembros del Gobierno, el Parlamento, académicos e inversionistas.

Mañana, el jefe de Gabinete tendrá dos rondas de entrevistas con empresarios e inversores y brindará una conferencia sobre el tema “Presidencia Argentina del G20. Cambio político promoviendo una agenda para una economía global sustentable”.

La agenda concluirá poco después del mediodía con las audiencias que el jefe de Gabinete mantendrá con Peter Hill, secretario de la primera ministra Theresa May y sherpa del G20; David Lidington, ministro del Gabinete, y Mark Sedwill, asesor de Seguridad Nacional.