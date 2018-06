Del Potro avanza en Roland Garros y se instaló en cuartos de final

Con tres quiebres en cada uno de los parciales, el tandilense Juan Martín Del Potro sacó adelante un encuentro complicado ante un gran sacador como el norteamericano John Isner y de este modo se sumó al "Peque" Diego Schwartzman en los cuartos de final de Roland Garros. Fue 3 a 0, con un triple 6-4 con el cual "Delpo" sacó pasaje para estar entre los ocho mejores en París.

"Era un poco el partido que esperaba, cualquier quiebre de servicio era clave para él y para mí. Con Isner, hasta que no termina el partido no sabés qué va a pasar, ataca todo el tiempo y saca muy bien", comentó Delpo, que agregó: "En lo físico estoy muy bien, hoy encontré un punto justo en la devolución, que me permitía contestar profundo y hacerlo correr", comentó el argentino.