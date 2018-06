Desde Uber afirman que continuarán operando en Buenos Aires

En medio del conflicto con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y los sindicatos que nuclean a taxistas de la capital argentina, la empresa Uber afirmó que continuarán operando en nuestro país, ya que entienden que no hay una sentencia firme que les prohíba funcionar, y que consideran que no están quebrando ninguna normativa vigente. Desde la empresa que desarrolló la aplicación móvil piden que se adecue la legislación.

A través de un comunicado enviado a sus usuarios y "choferes", desde la compañía buscan "reafirmar que Uber está comprometido con los más de 35.000 socios que manejan con la aplicación de Uber y los más de 2 millones de usuarios que se registraron para viajar en el Área Metropolitana de Buenos Aires y hoy están recibiendo este correo".

"Uber es siempre tema de conversación, y eso es bueno. Pero es importante partir de información real y no de rumores u opiniones. Hoy queremos romper con el ruido de las opiniones y que todos tengan acceso a información certera".

Bajo diversos lineamientos, desde Uber defienden la "legalidad" de la app.

"Uber es legal en Argentina

Lo que hacemos en cada viaje está previsto en la ley argentina, empezando por el Código Civil y Comercial, pilar de nuestro sistema jurídico. Lo reafirmó la Justicia, a través de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional, tanto en primera instancia como en la Cámara de Apelaciones y la Cámara de Casación, como también el Fuero Contravencional, Penal y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, en un fallo firme (Quevedo) que ratifica que Uber es distinto a un remis y no se puede aplicar la misma regulación. No hay ninguna sentencia firme en contra de Uber.

Uber paga impuestos y tiene CUIT

Uber cuenta con una entidad local, es una empresa de servicios que está constituida en Argentina, inscripta ante la AFIP y AGIP, y sí cuenta con CUIT con la cual paga sus impuestos. La plataforma con la que se conectan conductores y usuarios es manejada desde el exterior, como muchas de las apps que usamos diariamente para comunicarnos, escuchar música, ver series y películas. Recientemente el Congreso, dentro de la última reforma tributaria aprobada, creó un nuevo supuesto para que plataformas como la nuestra paguen IVA y esperamos nos definan la mejor forma para también empezar a pagar este nuevo impuesto que por primera vez se implementará en el país. Todos los impuestos que nos aplican, los pagamos.

Uber quiere una regulación

Uber opera en más de 600 ciudades en 70 países, y aspiramos siempre a ser socios de las autoridades para brindar alternativas de movilidad. Buscamos esto en cada ciudad de la Argentina donde queremos operar. Este también es el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde expresamos la necesidad de trabajar en conjunto para permitir que los más de 35.000 socios conductores que ya generaron ingresos puedan seguir haciéndolo. Así operamos en San Pablo, Río de Janeiro, Montevideo, La Paz, Ciudad de México, entre otras.

Nos gustaría que haya un debate público, que podamos sentarnos y pensar qué es lo mejor para cada ciudad, teniendo en cuenta a todos, no a unos pocos. Mientras tanto, es importante que sepas que la falta de una regulación específica no significa prohibición. Cientos de aplicaciones y servicios que usamos todos los días funcionan sin tener una regulación específica, ya que observan las leyes generales de fondo, como el Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor, entre otras.

Uber es una empresa de tecnología, no es taxi ni remis

Distintos fallos en Argentina reflejan que el transporte a través de aplicaciones representa una categoría diferente a las existentes y que amerita una nueva regulación, incluyendo el fallo ‘Quevedo’ de la Ciudad de Buenos Aires. Uber es una empresa de tecnología que globalmente conecta usuarios y socios conductores para que moverse en las ciudades sea una experiencia mejor y más fácil, y está comprometida con el futuro de la movilidad.

Uber está comprometido con la seguridad

Uber pide a los socios conductores que saquen una licencia profesional ‘Clase D’. Además, se exige a socios conductores la presentación de un Certificado de Antecedentes Penales. Quienes no completan los requisitos necesarios o no brindan a los usuarios una experiencia de calidad son desactivados. A modo de referencia, más de 10.000 socios conductores han visto su cuenta desactivada por no cumplir con los requisitos necesarios o no prestar un servicio de calidad.

Los socios conductores también pagan impuestos

Cada socio conductor de Uber es responsable impositivo por toda la actividad que genera y Uber colabora haciendo las retenciones correspondientes a cada socio conductor según su categoría impositiva para que paguen sus impuestos. En los diferentes países donde Uber opera trabaja en conjunto con la autoridad impositiva para ser una puerta de entrada que favorezca la formalización. Queremos ayudar en la Argentina también. Uber está completamente disponible para apoyar a la AFIP y a la AGIP".