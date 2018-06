Bélgica e Inglaterra, los candidatos del Grupo "G"

Una de las selecciones que no dejan de sorprender, por su volumen de juego y por la calidad de los jugadores que integran su plantel, Bélgica confirmó hoy a los convocados que buscarán cumplir las expectativas de analistas, periodistas y aficionados que ponen a los "diablos rojos", entre los candidatos a quedarse con la Copa del Mundo en Rusia.

Cabeza del Grupo "G", la selección que en el 2014 quedó eliminada por la Selección Argentina dirigida por Alejandro Sabella en cuartos de final, estará acompañada por Inglaterra, Túnez y Panamá.

La lista de convocados

🗒 This is our @FIFAWorldCup squad list !

Let’s go #REDTOGETHER to Russia ! 🇧🇪



🔜 #WorldCup 🏆 pic.twitter.com/4FBWfiKZGJ