Métodos anticonceptivos disponibles en Jujuy

Para evitar embarazos no deseados y fomentar la sexualidad desde la salud, Claudia Castro resaltó que desde el equipo trabajan en la difusión de los diferentes métodos anticonceptivos de los que disponen tanto los puestos de salud como los hospitales.

Durante Carnaval y la Fiesta Nacional de los Estudiantes, Salud refuerza la distribución de preservativos.

Este sistema ha permitido al sistema público de salud aumentar año a año la cantidad de usuarias, llegando a alcanzar actualmente a casi 50 mil mujeres sin obra social en toda la provincia.

En ese sentido señaló que cuentan con una amplia oferta de métodos anticonceptivos. Por un lado, los considerados de larga duración y que se aplican después de un evento obstétrico, como el implante subdérmico que dura tres años, es de colocación rápida y está dirigido a las mujeres de entre 15 y 24 años sin obra social.

"Este es el más novedoso y por el hecho de que está en la cara interna del brazo, es como que les da más seguridad a las mujeres. Es un método muy solicitado pero al ser muy caro, requiere que se mire a la población de mayor riesgo para evitar la reincidencia del embarazo adolescente", refirió Castro.

El dispositivo intrauterino (DIU), es otra de las herramientas de larga duración. Puede ser colocado post parto, durante la cesárea o hasta 48 horas antes del alta. "Con el DIU es más difícil la aceptación porque la gente tiene muchos mitos como por ejemplo que muchas mujeres dicen que se embarazaron con el DIU. En realidad la efectividad del dispositivo es muy alta, alrededor del 98 por ciento, pero justamente el control va a permitir que se pueda captar o intentar con otros métodos", expresó la coordinadora.

Por otro lado existen los inyectables trimestrales que se colocan cada tres meses o los mensuales. En cualquiera de los casos puede aplicarse en mujeres de cualquier edad y sin la necesidad de que haya tenido un parto. Las usuarias de esta alternativa se manejan con un sistema de "carnet de anticoncepción", el cual es otorgado en la primera visita al médico y posteriormente debe dirigirse directamente a una enfermería para su colocación.

Asimismo disponen de pastillas anticonceptivas que se suministran de acuerdo a las características de las mujeres. "Hay por una lado para mujeres que no tienen ningún trastorno de sobrepeso, acné o piel grasa que es el anticonceptivo común (ACO 21); y otro con una sustancia cuyo componente tiene un mayor efecto en pacientes que tienen sobrepeso, acné o piel grasa", detalló Castro y mencionó que para las que fueron madres, cuentan con pastillas con lactancia exclusiva (ACO Lactancia), destinada a pacientes con bebés que no hayan cumplido los seis meses, sólo se alimenten a través de leche materna y no estén menstruando. Aunque aquellas mamás cuyos hijos no se alimentan exclusivamente del pecho y ya estén menstruando, "también disponen de una alternativa con mayor afecto".

De acuerdo a sus preferencias, de las más de 40 mil usuarias que optaron por el Programa de Procreación Responsable, en 2017 se colocaron 2.431 implantes subdérmicos en Jujuy, 1.330 mujeres optaron por el DIU, 1.242 eligieron los inyectables; mientras que 16.478 prefirieron las pastillas anticonceptivas.

Los definitivos

A los métodos tradicionales o más comunes, también se suman las personas que deciden hacer una anticoncepción definitiva.

Según precisó la coordinadora del área de Salud de la Mujer de la Dirección General de Maternidad e Infancia, las usuarias de entre 25 y 30 años de edad solicitan la ligadura de trompas. “Tenemos la Ley de Anticoncepción Quirúrgica a la que estamos dando respuesta, siempre brindando previamente la información y con el consentimiento firmado porque la ligadura de trompas es irreversible”, destacó la funcionaria, al tiempo que comentó que anualmente en Jujuy se realizan 500 cirugías de este tipo.

Normalmente estos procedimientos quirúrgicos se llevan adelante en el hospital “Pablo Soria”, aunque en el interior los nosocomios que pueden dar respuesta son el “Oscar Orías” de Libertador, “Guillermo Páterson” de San Pedro y el “Jorge Uro” de La Quiaca.

Claudia Castro manifestó que la alternativa está disponible para pacientes mayores de 18 años, con o sin antecedentes obstétricos. Sin embargo la mayor cantidad de mujeres que optan por este método son las que ya han tenido su maternidad cumplida, es decir “mujeres que luego de su segundo o tercer embarazo deciden no tener más hijos”.

Para los hombres, señaló, además de los preservativos existe la alternativa de acceder a una vasectomía, que al tratarse de método de anticoncepción permanente y quirúrgica, “primero se hace previamente una conserjería para explicar todas las posibilidades y si el paciente acepta, debe firmar un consentimiento informado”.

Actualmente, sostuvo la coordinadora, son pocos los que deciden optar por este método (se hacen entre 4 y 6 vasectomías por año) aunque “la demanda existe”.

“Nuestra idea es que se vea la sexualidad pero desde la salud, que sea una sexualidad responsable y segura de manera que se eviten los embarazos no deseados y optemos por la planificación de cuando queremos iniciar a ser padres”, resaltó la especialista y recalcó que se encuentra en vigencia el 0800 2223444, línea gratuita del Programa de Salud Sexual “donde los adolescentes y jóvenes van a poder recibir todo el asesoramiento que necesiten”.

Finalmente recalcó que de manera permanente los centros de salud distribuyen preservativos.