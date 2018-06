Nahir Galarza no declaró en la primera audiencia del juicio

Paraná (NA) -- La joven Nahir Galarza se abstuvo de declarar hoy en la primera audiencia del juicio al que llegó acusada por el asesinato de su novio Fernando Pastorizzo, ocurrido el 29 de diciembre último en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.

En el inicio del debate oral y público, Galarza, de 19 años, se mostró relajada, según informó la prensa local, hasta que leyeron su imputación y sus dos declaraciones, en una de las cuales ella reconoció haber matado a su novio y en la otra, posterior, dijo que se había tratado de un accidente.

En ese momento, cuando se informó que las declaraciones se incorporaban como prueba a la causa, la joven se quebró y comenzó a llorar.

Poco después de arrancar la audiencia, el juicio pasó a un cuarto intermedio por diferencias entre la querella y la defensa en cuanto a la calificación del hecho.

Mientras el representante de la familia de la víctima, el abogado Rubén Virué, había solicitado la calificación de "homicidio triplemente agravado por el vínculo", el defensor José Ostolaza pidió que el caso sea considerado como "homicidio simple por violencia de género".

Nahir Galarza fue trasladada este lunes a los tribunales poco antes de las 8 en un patrullero y esposada, con dos policías de custodia.

A la salida de los tribunales, Gustavo Pastorizzo, padre de la víctima, habló con el canal de noticias TN y dijo que a él no le interesa lo que preparó la defensa para el juicio, ya que "es todo una mentira lo que dicen".

"Cualquiera que tenga un conocimiento sabe que ese tipo de arma no se dispara sola ni accidentalmente", sostuvo Pastorizzo.

Además, el hombre comentó que su hijo no le hablaba de su vida personal y que ya en una oportunidad él le había dicho que se alejara de Nahir.

"El siempre me decía que ya era grande y que él no me preguntaba a mi sobre mis novias. Cuando pasó lo del autosecuestro de esta chica, la madre le dijo que no siguiera con ella. A mí también me dijo una persona allegada que le dijera que cortara con esa relación, pero siguió", relató Pastorizzo.

Al ser consultado sobre cómo se enfrenta al juicio por el crimen de su hijo indicó: "estoy tranquilo porque no conocía al tribunal pero hoy ingresé un poco nervioso y me parece que los jueces son excelentes y que van a hacer su trabajo y vamos a tener el resultado que queremos".

El crimen de Fernando Pastorizzo, de 20 años, ocurrió el 29 de diciembre último alrededor de las 5 y Galarza, que primeramente dio su versión de los hechos, confesó horas más tarde haber sido la autora de los disparos.

La joven dijo que los disparos fueron cometidos con el arma reglamentaria de su padre que es efectivo de la Policía de la provincia de Entre Ríos.

Sin embargo, en una segunda declaración ante el fiscal dijo que había sido su novio el que agarró el arma y que los disparos los había hecho en forma accidental.

El 11 de abril pasado, el juez de Garantías Mario Figueroa determinó que Galarza sea juzgada por el delito de "homicidio doblemente calificado", al elevar el caso a juicio.

El magistrado decidió unificar la acusación por "homicidio doblemente calificado por el uso de arma y la relación de pareja" y desestimó el agravante de "alevosía", que había sido solicitado por la querella, ya que sostuvo que esa circunstancia se tiene que determinar durante el juicio.

Está previsto que durante el debate se presenten cerca de 80 testigos y la próxima audiencia se realizará mañana martes 5, y la siguiente el próximo viernes 7.

Además, está previsto que para las semanas próximas las audiencias se lleven a cabo los días 11, 12, 14, 18, 19 y 21 de junio.