Guatemala en calamidad por la erupción del volcán de Fuego

Los socorristas continúan este lunes la búsqueda de desaparecidos tras la potente erupción del volcán de Fuego en Guatemala, que dejó al menos 76 muertos y miles de evacuados.

"Las acciones de búsqueda, localización y rescate de personas se inició, se conformaron 6 grupos interinstitucionales desde el sector de (la comunidad) El Rodeo", en el departamento sureño de Escuintla, dijo a periodistas el vocero de la Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred), David de León.

Un nuevo balance dado a conocer cerca del mediodía del lunes por Conred indica que la fuerte erupción dejó 76 muertos, 46 heridos, 3.265 evacuados y 1.687 albergados en los departamentos de Escuintla (sur) y Sacatepéquez (oeste), que junto al de Chimaltenango (oeste) los tres más afectados por la erupción del coloso el domingo.

Ese día, el volcán registró una devastadora erupción al expulsar columnas de ceniza y rocas, que también provocó el cierre temporal de las operaciones en el único aeropuerto internacional de Ciudad de Guatemala.

El presidente Jimmy Morales decretó tres días de duelo y estado de calamidad en los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango, y visitó la zona devastada y albergues.

El secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, por medio de su vocero extendió sus condolencias a las familias afectadas y señaló que el organismo está dispuesto a apoyar las tareas de rescate y auxilio.

Los rescatistas se movilizan entre la desolación por las casas destruidas y plantaciones completamente calcinadas por la furia del volcán, de 3.763 metros de altura, situado a 35 km al suroeste de la capital.

Un periodista de la AFP observó al menos tres cuerpos calcinados entre los escombros del caserío San Miguel Los Lotes, vecino de la golpeada aldea El Rodeo, donde socorristas, soldados y policías buscaban sobrevivientes.

Gallinas, patos y perros muertos también yacían entre el lodo y ceniza, mucha aún humeante, mientras que otros animales domésticos estaban abandonados a su suerte.

"No me quería ir, sino regresar y no pude hacer nada para salvar a mi familia", dice a la AFP entre lágrimas Eufemia García, de 48 años, quien busca a tres hijos, su mamá, sobrinos y hermanos. García, vecina de Los Lotes comentó que se salvó porque su esposo la sacó del lugar. "El volcán ha hecho erupción, pero nunca de esta manera", comenta a la AFP Gustavo Larios, un albañil de 27 años que junto a varios vecinos y con pañuelo en el rostro recorre las calles del caserío en busca de familiares y amigos desaparecidos.

Columnas de roca y gas más rápidas que la lava

La erupción del volcán de Fuego en Guatemala generó columnas de rocas y gas cuyo flujo es más rápido que el de la lava, según el geólogo David Rothery, de la Open University de Inglaterra, que cree que debería haberse definido una zona de evacuación.

El volcán, con una altitud de 3.763 metros y situado a 35 km al suroeste de la capital, Ciudad de Guatemala, entró en erupción el domingo y dejó decenas de muertos.

-¿Qué sucedió?

-Respuesta: Por lo general, el volcán de Fuego no produce largas y fluidas columnas de lava como por ejemplo las que vierte actualmente el Kilauea, en Hawai.

Los videos y las fotos que he visto sugieren una o varias columnas piroclásticas. Estas últimas se producen cuando los fragmentos de rocas y gas caliente eyectados por el volcán en erupción son demasiado densas para elevarse como una columna de ceniza. Por ello, se extienden en cascada por las laderas del volcán.

Estas columnas pueden desplazarse a más de 100 km/h, mucho más rápido y mucho más lejos que las de lava (que raramente avanzan lo suficientemente rápido como para alcanzar a la gente).

Este tipo de columna fue la que provocó tantas víctimas durante la famosa erupción del Vesubio, en el 79 dC, que destruyó Pompeya.

-¿Por qué no se previó esta erupción?

-No lo sé. El volcán de Fuego registra una fase eruptiva desde 2002, y en 2017 estuvo en actividad de forma continuada.

El 17 de mayo, un lahar (un flujo fangoso) de 25 metros de largo descendió por la ladera del volcán, y entre el 19 y el 21 de mayo se observaron explosiones y nubes de cenizas volcánicas.

Habida cuenta de esta actividad, quizás habría sido juicioso definir una zona de evacuación alrededor del volcán (como lo hizo el año pasado Bali alrededor del volcán Agung).

-¿Qué puede pasar ahora?

- El Instituto Nacional de Sismología y Vulcanología de Guatemala (Insivumeh) indica que la erupción terminó, pero que los lahars todavía representan un peligro. En efecto, cuando la lluvia cae sobre las cenizas frescas, éstas pueden transformarse en un barro denso (como cemento húmedo) y devastar rutas o destruir puentes.