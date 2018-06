El supuesto femicida, más comprometido

La investigación por el crimen de la joven estudiante de peluquería Gladis Alberto (23) sigue avanzando y sus padres se presentaron en el Centro de Atención Integral de la Violencia de Género y fueron recibidos por su directora Natalia Segovia, para que el organismo provincial sea querellante en la causa.

Gladis Alberto estudiaba en la Academia de Peluquería de la Escuela Sarmiento y alquilaba en el barrio Mariano Moreno.

Según supo nuestro diario, el único imputado en la causa Aníbal Casimiro (25) la semana pasada conoció causa de imputación y designó abogado defensor, pero se abstuvo a prestar declaración indagatoria ante el fiscal de delitos complejos Diego Cussel. Pero nuestro diario supo que la coartada del supuesto femicida intentará convencer a los investigadores que la joven era su novia y que ella llevaba consigo un veneno para tomarlo, si él terminaba la relación.

Gladis Lorena Alberto estudiaba el primer año de Peluquería en la Escuela Sarmiento y el sábado 26 de mayo alrededor de las 19, salió a comprar algunos elementos que le habían pedido para hacer un trabajo práctico, en la zona de terminal y nunca más regresó.

La joven oriunda de la localidad El Moreno de Purmamarca alquilaba una habitación de una vivienda de allegados a sus padres, sobre la calle Panamá al 500 del barrio Mariano Moreno, a menos de 10 cuadras de la calle San Francisco al 600 del barrio Alto Gorriti, inquilinato donde residía Casimiro junto a unos tíos.

El Tribuno de Jujuy dialogó con Francisca Castillo y José Alberto, padres de la joven y con Maribel Alberto, una de sus seis hermanas, quienes dejaron en claro que "es imposible que ella pudiera suicidarse, como quiere hacer creer esta persona".

Aníbal Casimiro tiene domicilio en otro paraje de Purmamarca y usaba dos cuentas en la red social Facebook (Josué Casimiroh) y tiene como contacto a Gladis Alberto.

Según lo que Casimiro le habría manifestado a los investigadores, tenía algún tipo de relación con Gladis Alberto desde diciembre del año pasado; que la había conocido en una fiesta patronal en el paraje de El Moreno y desde ese entonces se veían.

"Es imposible que esto sea verdad. Mi hermana para esa fecha estaba en San Salvador, recién en el mes de febrero fue a ver a mis padres antes de venir a quedarse definitivamente a estudiar acá. Todo lo que dice esta persona nos deja muchísimas dudas y hasta desconfiamos que se hayan visto antes de esa noche que terminó matando a mi hermana", dijo Maribel Alberto.

"Yo vivía con mi hermana en la misma habitación, jamás me mencionó sobre una relación con un chico ni nada. De lunes a viernes iba a la Academia, si salía a las 7 de la tarde, a las 7 y media ya estaba en la casa. No salía los fines de semana ni le gustaba tomar alcohol, no le gustaba salir a bailar, aún con sus 23 años, seguía siendo una niña", dijo la joven.

Otro dato importante que aportó su hermana tiene que ver con el hallazgo del cuerpo, "cuando nos dijeron que vayamos a reconocer el cuerpo, eran como las 1 de la mañana del domingo (27 de mayo), ya estaba la Policía y el Same. La doctora que la atendía me dijo que mi hermana había vomitado mucho y tenía olor a alcohol, es por eso que pensamos que este muchacho le dio algo que terminó con la vida de Gladis", continuó la joven.

Tanto para el fiscal como para los investigadores, Casimiro está muy comprometido en la muerte de la joven, pero se desconoce el móvil.

“Vino con la ilusión de estudiar y me la llevo en un cajón”

SAN FRANCISCO AL 600. LA JOVEN FUE HALLADA EN UNA HABITACIÓN DE ESA CALLE.

Francisca Castillo es madre de Gladis Lorena Alberto y la noticia de la muerte de su hija la dejó conmocionada. “Lo que quiero es que se haga justicia y esta persona pague por lo que le hizo a mi hijita. Se vino a Jujuy con la ilusión de estudiar, de ser alguien en la vida y ahora me la llevo en un cajón, sin saber si quiera por qué me la mataron así, como si fuera un animal”, dijo la mujer.

“Todo se nos hace cada vez más difícil, vivimos en El Moreno y no tenemos muchos recursos. Gladis y Maribel están acá estudiando y alquilan en la casa de una señora. Mi hija no andaba en nada raro y es por eso que me duele tanto todo lo que nos está pasando. Mi otra hija me contó que dijeron muchas sobre Gladis en internet, cosas que me duelen, porque no la conocen. Era una chica ejemplar que solo pensaba en recibirse para empezar a trabajar y ayudar en la casa. A veces pienso que todo esto va a acabar y va a llegar a la casa, pero es tan duro esto que nos tocó vivir”, dijo la mujer quebrada en llanto.

La madre de la joven asesinada no cree que ella haya tenido algún tipo de contacto físico con Casimiro antes de que aparezca muerta en el inquilinato del barrio Alto Gorriti. “Para mí este asesino se quiso propasar con mi hija y le dio de tomar ese veneno que terminó matándola”, continuó Castillo.

La División de Homicidios de la Brigada de Investigaciones está analizando todas las cuentas de las redes sociales que tenía activas Aníbal Casimiro y su teléfono celular, para determinar cuáles fueron las verdaderas circunstancias en que Gladis Alberto llegó al inquilinato de la calle San Francisco al 600 del barrio Alto Gorriti.

El entorno de la joven asesinada cree que fue llevada hasta allá engañada por el joven.

Aníbal Casimiro está imputado por el delito de “homicidio calificado por el vínculo con veneno”, luego de realizar la autopsia a la joven de 23 años estudiante de peluquería.