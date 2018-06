Rivarola resaltó el trabajo en equipo de cara a la gran cita

Se viene el gran maratón de El Tribuno de Jujuy. Faltan apenas cuatro días para la cita obligada de los jujeños y las expectativas son enormes. La décima segunda edición promete ser la mejor de todas y el Director Ejecutivo del diario, Rubén Rivarola, está convencido que será así. "Realmente estoy muy emocionado. El domingo será un día especial y hasta el tiempo nos dará una mano, ya que dicen los meteorólogos que habrá 26 grados. Quiero agradecerle a Dios porque me dio la fuerza para seguir trabajando y poder concretar un evento tan importante. Y no sólo a mí, sino a todo el equipo del diario que viene aportando su granito de arena. Trabajan 104 personas y todos tiran para un mismo lado", valoró. Dijo que se trata del maratón más importante del NOA, ya que ni Salta, Tucumán o Santiago tiene un acontecimiento tan convocante. "Se hace en Jujuy y orgullosamente organizada por una empresa privada. Por supuesto que nos apoya el Gobierno provincial, algunos municipios y otras empresas. Hace doce años nos decían que iba a ser un fracaso, pero no fue así. Al contrario, cada año tenemos más competidores y no sólo se inscriben de Jujuy, sino también de Tucumán, Salta, Santiago, San Juan y Buenos Aires. Es algo muy lindo y me siento muy orgulloso, te reitero", afirmó. Rivarola anheló que el pronóstico del tiempo sea el correcto y así la gente dice presente en forma masiva. "Tiene que servir para todos los atletas y principalmente los chicos sepan que el deporte une. Debemos luchar para mejorar el deporte y que sea más fuerte, sacando los chicos de la calle y generando lugar de contención", indicó. Explicó que los adultos mayores cuentan con su lugar en el maratón, ya que en la "participativa" de los dos kilómetros está reservada para los jubilados. Los deportistas en silla de rueda y los ciegos tendrán su espacio también.

Para el Director Ejecutivo de El Tribuno de Jujuy, es importante que los chicos vayan a disfrutar de un día diferente con las carreras programadas dentro de la pista del RI 20, reservadas para diferentes categorías. El circuito principal de 10 kilómetros se diagramó por las calles de San Salvador de Jujuy, al igual que el de los 4 kilómetros. "Es decir, los participantes recorren parte de nuestra ciudad y también pasan por nuestro edificio. Cuando se convoca entre 9.000 a 10.000 personas siempre hay que tener muchos recaudos. Siempre Dios nos ayudó y nos dio la alegría que se termine bien", agregó. Consideró que la presente edición será un éxito y que la décima tercera promete ser más convocante aún. Finalmente, el directivo invitó a los jujeños a decir presente porque la empresa decidió prolongar las inscripciones. Los interesados deben dirigirse de 8 a 13 y 17 a 20 a Belgrano 246. "Queremos vivir una verdadera fiesta del deporte. Venimos luchando y trabajando duro. Cuesta mucho mantener las empresas privadas. Pero el maratón es parte de nosotros y lo hacemos con muchas ganas. Y gracias a todos los lectores de El Tribuno de Jujuy seguimos existiendo. Estoy muy contento con la familia que forma este diario y esperando que llegue ya el domingo", concluyó.