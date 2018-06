Un nuevo grito de ¡Ni una menos! en Jujuy

Se realizó la cuarta marcha convocada por el colectivo ­Ni una menos!. Ayer por la tarde integrantes del movimiento de mujeres, tanto en capital como en el interior, salieron a las calles a gritar basta de femicidios. Además se sumó a las consignas de esta movilización la legalización del aborto.

Los familiares de víctimas de femicidios encabezaron la marcha que fue sumando no solo a mujeres sino también hombres y referentes del colectivo de la diversidad sexual. Este reclamo tiene un nuevo caso, el de Gladis Alberto, que se suma a los altos índices que tiene esta provincia en femicidios. Vale recordar que en el 2015, cuando se realizó la primera marcha, se conocía el caso de Rosita Aliaga, que aún esta impune.

La columna partió de plaza Belgrano y en calle Sarmiento se detuvo la marcha en la Secretaría de Paridad de Género, continuando hasta Belgrano y Lamadrid y regresando por San Martín hasta la plaza Belgrano donde finalizó el acto.

Los pañuelos verdes que simbolizan la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito se destacó en la columna que marchó por diferentes calles de la ciudad. Así también los cánticos resaltando algunas de las consignas como la declaración de emergencia contra la violencia sexual y doméstica contra la mujer, que se viene pidiendo desde el 2007.

Verónica Aramayo, miembro de la Multisectorial de Mujeres, destacó que en estos años se sumaron consignas y otras se mantienen. "La emergencia en violencia no se declaró, crece, y las respuestas del Estado son cada vez menos eficaces a la realidad que se les plantea a las mujeres que atraviesan situaciones de violencias". En cuanto a los casos impunes de femicidio, dijo que "la Justicia sigue siendo absolutamente patriarcal. Estos casos dan cuenta de eso y las víctimas son protagonistas de estas marchas que exigen políticas públicas, se siguen reclamando justicia, y las víctimas indirectas, que son los hijos, y las familias quedan destruidas con estos casos".

La Asamblea Feminista que está integrada por varias organizaciones de mujeres, destacó la consiga nacional de "­Ni una menos, vivas, libres y desendeudadas nos queremos!".

Los carteles que ilustraron los reclamos fueron para decir basta a la violencia de género,

La legisladora del PTS-FIT y dirigente de "Pan y Rosas", Natalia Morales, dijo que "no solo marchamos por Ni una menos, sino también para que no haya abortos clandestinos, otra demanda que nos moviliza".

Desprotección por parte del Estado

“Sin aborto legal, seguro y gratuito no hay Ni una menos. La campaña nacional por el derecho al aborto es la principal bandera, entre otras consignas”, expresó Florencia Urquiza, integrante del colectivo Asamblea Feminista. ”Tenemos el pedido de justicia por las familias de las víctimas de femicidio, que quedan desprotegidas de cualquier política pública que repare estos casos”, agregó.

Por otra parte, Aramayo, de la Multisectorial de las Mujeres, resaltó que “la salud que hoy nos atraviesa es la legalización del aborto que se debate en el Congreso de la Nación, y son políticas públicas que deben estar a favor de las mujeres”.

Por último comentó que el lunes este sector está citado a la comisión de Género de la Legislatura provincial para dar cuenta del diagnóstico que tiene sobre violencia de género, y las propuestas que tienen para mejorar la situación.

Las opiniones

Carlos Aliaga, hermano

“Participo en estas marchas para que estos casos no sucedan más, y a la vez para que algún vecino que haya visto el asesinato de Rosita diga algo. El hecho fue entre las 16 y 18, según la autopsia”.

Sonia de la Cruz, madre de Fernanda

“Acá no existe la justicia, porque a tres años el asesino de mi hija y los cómplices siguen libres. Decían que iba a haber un cambio y Jujuy no lo tiene. No puedo andar con mis nietos tranquila, tengo custodia”.

Esther Ibañez, hermana

“No logramos justicia con mi hermana Pamela, son 11años de impunidad. No hay culpables. Esta marcha ha logrado que nos unamos como mujeres, y necesitamos la presencia del Estado”.