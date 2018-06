Vecinos se oponen a la ocupación de predio por parte de feriantes

Vecinos residentes en barrio Bernacchi de la ciudad de San Pedro, expresaron su preocupación por el accionar de un grupo de feriantes, quienes irrumpieron en un predio que fue recuperado y transformado en un espacio verde para la recreación de los niños y de las familias del sector. De acuerdo a lo manifestado por las familias, los feriantes, llegaron hace tres días para ocupar el predio, luego se fueron y regresaron esta tarde. “Trajeron palos, carpas que querían sujetar a los arcos de la cancha que construimos para los niños, bolsas de ropa y de verdura, para instalar sus puestos y tenían la intención de vender el piso a otros vendedores. No vamos a permitir que ocupen este predio porque todos los vecinos trabajamos para conservarlo en buenas condiciones”, dijeron, al tiempo de hacer un llamado a las autoridades municipales para que tomen cartas en el asunto y ordenen a los feriantes que se trasladen hasta la feria municipal que está ubicada en barrio Güemes o en Tiro y Gimnasia.

“No entendemos porqué razón aparece esta gente a ocupar los espacios verdes, tienen lugares donde hacerlo como corresponde pero insisten en querer ocupar este espacio que fue recuperado para que nuestros niños vengan a recrearse”, insistieron.

Explicaron que cuando se realizó la obra del tapado del canal que pasa por el sector, ese lugar era utilizado como basural, hasta que las familias se unieron y comenzaron a limpiarlo y forestarlo para que sea un pulmón verde para el barrio, acotando que el predio está ubicado sobre calle Undiano entre las arterias Abraham y Ovejero.

Esta tarde debido al conflicto generado, debió intervenir la policía, arribando al lugar efectivos de la Seccional 35, quienes realizaron un informe sobre lo acontecido. También arribó un funcionario municipal del área de Bromatología quien se acercó a hablar con los feriantes.

“Dijeron que regresarían el miércoles y que ya nada impediría que instalen sus puestos de venta, por ello reiteramos a las autoridades que intervengan. No queremos enfrentamientos, para eso está el municipio para poner orden y no permitir que comiencen a ocupar los espacios verdes”, subrayaron.