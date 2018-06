Ansaldi le respondió al usuario que lo insultó por la foto en el jacuzzi

La respuesta de Ansaldi a un usuario que lo insultó por las fotos en el jacuzzi pic.twitter.com/FqVhnB3XH4 — LA NACION Deportes (@DeportesLN) 5 de junio de 2018

Una de las últimas publicaciones que compartió Cristian Ansaldi en su cuenta de Instagram encendió la polémica. La imagen junto a su mujer tomando un baño en su día libre generó algunas críticas entre los fanáticos y a pesar de que el futbolista de la Selección tildó la opción para realizar comentarios, se viralizó una respuesta suya a un usuario que lo insultó.

"Tenés que mostrarte con otra imagen. De onda. Millones se mueren porque ganemos la copa. Muchos quisieran estar en tu puesto. Te la mandaste, no tomás dimensión de que estás por jugar un Mundial. Me estoy aguantando insultarte. Ponete las pilas papá! Ponete a concentrar, a pensar que no vas a dejar pasar a un puto español, alemán, brasilero. Vas a ponerte la de Argentina la concha tuya, pollerudo de mierda!!! Somos Argentina forro!!".

Y no conforme con eso, el hincha albiceleste continuó: "Mente de los otros… 'a este pelotudo lo paso. Se saca fotos para una revista en un jacuzzi con su jermu a 12 días de debutar en el mundial…' asco y no te conoce ni tu vieja!".



El lateral del Torino trató de poner paños fríos y no agrandó la reyerta virtual. "Dios te bendiga hermano, es triste ver cómo no tienen vida. Pero bueno, para eso estamos acá, para dejar todo por cada uno de ustedes. Ojalá Dios nos ayude a lograrlo. Por nosotros y por todos ustedes", le respondió en forma privada.