El posible desafuero de Cristina Kirchner pasa para septiembre

Los jefes de bloque del Senado coincidieron este martes en que el plazo para tratar el pedido de desafuero de la senadora del Frente para la Victoria Cristina Kirchner no vence esta semana y lo postergaron para septiembre.



El jefe de la bancada del PRO Humberto Schiavoni señaló que durante la reunión que se realizó este mediodía hubo un "acuerdo mayoritario" respecto de que los 180 días dispuestos por la Ley de Fueros como plazo para tratar el tema son "hábiles" y en consecuencia "no se vencieron los plazos".



Schiavoni indicó en declaraciones a la prensa que de esta manera el tratamiento del pedido elevado por el juez federal Claudio Bonadio contra la ex presidenta podría tratarse "en septiembre", y así también lo señaló el jefe del interbloque de Cambiemos, Luis Naidenoff en declaraciones a NA.