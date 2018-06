Se suspendió el partido amistoso entre Argentina e Israel

Hace instantes se confirmó la noticia. Las condiciones de seguridad no estaban dadas para llevar adelante el partido amistoso.

¡Messi no vayas!”. El grito no fue escuchado por el 10 argentino, que se entrenaba puertas adentro del Complejo Deportivo Joan Gamper. Eran unos 30 manifestantes los que se acumularon en las afueras del predio de Barcelona en el horario en el que iniciaba la práctica la Selección. Todos militantes de la causa palestina que rechazan la decisión de que Argentina juegue el sábado ante Israel en Jerusalén, algo que ahora está resuelto. El partido no se jugará.

La crisis internacional entre Israel y Palestina, llegó al fútbol, ya que manifestantes palestinos protestaron afuera de la concentración argentina en Barcelona con camisetas albicelestes "ensangrentadas", representando la "masacre palestina", y pidiendo a los jugadores que no sean "complices", ni "avalen", los crímenes que se están cometiendo en la región.

#AHORA 🇦🇷 Protestas contra el amistoso de @Argentina ante Israel afuera del predio de entrenamiento de la Selección en Barcelona. pic.twitter.com/FEme9bPyWN — Futbolistas AXEM (@FutbolistasAXEM) 5 de junio de 2018

NOTICIA EN DESARROLLO