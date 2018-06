Situación edilicia crítica en la Escuela de Artes

Docentes de la comunidad educativa de la Escuela Provincial de Artes "Medardo Pantoja", alertaron que las condiciones edilicias en la que dictan clases son "críticas" y pidieron a las autoridades la urgente intervención para evitar posibles consecuencias en los alumnos.

"La situación edilicia es crítica. No hay espacios curriculares apropiados para el desarrollo de las clases tanto del Bachiller con Orientación Docente y menos aún para los talleres de arte", expresó Mario Saavedra, docente a cargo de la institución.

Mencionó que el establecimiento tenía hasta el año pasado una matrícula de 350 alumnos en ambos turnos; no obstante por la gran demanda de la población, debieron ampliarla y actualmente reciben a 460 estudiantes. "La escuela no tiene la capacidad, hay aulas que están superpobladas de alumnos y no están en las mejores condiciones", enfatizó el profesor quien explicó que actualmente cuentan con dos quintos, dos cuartos, tres terceros, tres segundos y tres primeros años que realizan sus actividades en trece aulas, de las cuales la mitad son talleres, es decir que no cuentan con las condiciones típicas de un curso.

"Como las aulas son muy pequeñas y no tenemos la cantidad necesaria tuvimos que recurrir a los talleres pero ahí no tenemos pupitres sino que son mesones grandes. Por lo tanto genera incomodidad porque los chicos todos los días tienen que acarrear sillas y pupitres para poder tomar clases", detalló Saavedra, al tiempo que comentó que en el establecimiento funciona durante el turno noche el Profesorado "que también tiene sus necesidades particulares y tiene que cambiar el mobiliario, lo que ocasiona problemas".

Asimismo informó que la falta de espacio llevó a buscar "rincones" disponibles para el dictado de clases. Uno de ellos es una especie de depósito que se encuentra en el patio de la escuela, el cual es utilizado por un docente de escultura quien siguiendo el espíritu de enseñar, dicta sus clases sin importar las condiciones climáticas. "Tenemos al final de la escuela un espacio que lo utilizamos como depósito porque colocábamos materiales descartados, pero desde hace un tiempo nos vimos obligados a utilizarlo como un espacio para el dictado de clases porque no hay lugar en la escuela", sostuvo el docente, remarcando que el improvisado curso está completamente a la intemperie, por lo que los estudiantes y el docente están expuestos tanto a bajas como altas temperaturas a lo largo del ciclo lectivo.

El profesor destacó que como todos los años, los directivos de la institución llevaron adelante durante el período de vacaciones, las correspondientes tareas de limpieza, desinfección y la puesta a punto de las instalaciones. Sin embargo, por los años que tiene la Escuela de Artes, a un poco más de tres meses de haber iniciado las clases ya empezaron a aparecer algunas falencias.

Entre ellas y quizás la más notoria por las bajas temperaturas que se registran en la provincia en estos últimos días, es la rotura de vidrios en algunas aulas. Las mismas, ante la falta de un arreglo definitivo, debieron ser "parchadas" con cartones y afiches para que los alumnos puedan continuar con sus clases.

"Durante las vacaciones se pintó la escuela, se repusieron vidrios pero ahora se rompieron dos vidrios en un curso y como los directivos están ausentes porque están participando de una capacitación, tuvimos que tapar provisoriamente con cartones, aunque ya se tomó nota sobre esto y estimamos que en las próximas horas estará solucionado", finalizó Saavedra.

Gases tóxicos

El docente resaltó que el problema edilicio viene desde hace varios años. Si bien, ante las reiteradas gestiones realizadas por las autoridades de la escuela, hace aproximadamente diez años atrás se construyeron aulas nuevas, en el marco de un proyecto de recuperación del establecimiento.

El proyecto contaba con dos etapas de ejecución, la primera ya fue entregada pero la segunda quedó paralizada. Hoy, a más de 20 años del inicio de gestión por las obras, no tienen novedades de la misma.

“Tenemos una edificación nueva que se terminó de construir hace diez años, allí nos prometieron que se iba a continuar de manera inmediata con la segunda etapa pero hasta ahora no tenemos respuesta. Los directivos presentaron en reiteradas oportunidades notas por este tema pero nadie nos da una solución”, enfatizó Saavedra.

Ante estas falencias, la institución decidió construir aulas precarias sobre el galpón donde se dictan las clases de cerámica. Si bien la medida sirvió por un tiempo para contener la demanda, constituye un peligro para la salud de los estudiantes ya que el lugar donde fueron instaladas no son aconsejables para el contacto humano.

“Ese galpón es destinado a la cochura (cocción) de piezas cerámicas. El que diseñó este espacio lo hizo bien amplio, pensando que los vapores que se emanan debían evacuarse por algún lado pero ante la necesidad, la escuela y el Profesorado en su momento invirtieron dinero de la cooperadora y se construyeron varias aulas pero no son las apropiadas”, expresó el profesor y explicó que en el lugar hay hornos que alcanzan los mil grados centígrados, destinados a la cocina de piezas que contienen plomo. Al esmaltar una pieza cerámica, “esos vapores de plomo salen al aire y eso estamos respirando”.

“Esto pone en riesgo la integridad de los chicos y nosotros como docentes porque estamos hablando de gases tóxicos”, apuntó Saavedra, al tiempo que mencionó que las falencias fueron expuestas ante el Ministerio de Educación pero “seguimos en las mismas condiciones”.