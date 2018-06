El acuerdo con el FMI, está próximo a cerrarse

La Argentina podría obtener un préstamo superior a los 20 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) y su anuncio se realizará la semana próxima, revelaron fuentes del organismo.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, no tiene previsto viajar esta semana a Washington, aunque podría hacerlo la próxima, indicaron fuentes de esa cartera.

El presidente Mauricio Macri ya tiene la información sobre los términos del acuerdo para acceder a un crédito y la puntada final para hacerlo público se daría este fin de semana.

El domingo próximo, el mandatario argentino y la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, coincidirán en la cumbre del G7 en Canadá y mantendrán una reunión protocolar en la que podría definirse cuándo se realizará el anuncio.

El banco alemán Deustche Bank, en un informe a sus clientes, estimó que el acuerdo podría sellarse a mitad de junio y Argentina podría acceder hasta un límite de US$ 20 mil millones en un crédito "stand by", aunque los funcionarios del FMI no dejaron trascender las cifras.

El préstamo sería el segundo más grande después de Grecia en términos nominales y estaría entre los diez primeros en los mercados emergentes.

Entre los lineamientos se habría acordado la flotación libre del dólar y un déficit fiscal por debajo del 1,5% del PBI para 2019, que se obtendría mediante un recorte del gasto y un crecimiento real de la economía en 2019.

También se habría acordado una baja gradual de la tasa de interés del Banco Central, hacer el ajuste en el presupuesto 2019, cerrar un acuerdo político con la oposición y establecer metas de baja inflacionaria.

El banco señaló que el FMI inicialmente abogó por una eliminación frontal del déficit fiscal en 2019, aunque habría cedido esa posición por considerar que el ajuste monetario, los riesgos de recesión y el escaso apetito por las reformas legislativas, requiere de una consolidación gradual más en línea con los objetivos de déficit primario revisados por el Gobierno.

Proyectó la entidad bancaria que el organismo pondría "fuerte énfasis" en la independencia del Banco Central, abordando fuentes monetarias de inflación y reducción de la inercia salarial.

También le pediría al Tesoro aumentar la emisión en el mercado nacional para reducir la vulnerabilidad de la cartera de deuda soberana.

