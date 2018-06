"Debemos anular los tarifazos nacionalizando las empresas"

Del Caño dijo que el FIT es el único espacio político capaz de romper en el 2019 con la dicotomía kirchernismo-antikirchnerismo, y auguró que el frente de izquierda seguirá creciendo en la provincia.

-¿Cómo evalúa la situación económica del país y qué proponen desde FIT para salir de esta crisis?

-Hay una enorme bronca por parte de la gente que sufre todos los días las consecuencias del descomunal "tarifazo", la pérdida del poder adquisitivo y los despidos. Observamos con preocupación que el Gobierno de Cambiemos, con el presidente Macri a la cabeza, no solo no proponen soluciones, sino que hacen todo lo posible para que se profundice esta crisis económica, que beneficie a los mismos grupos concentrados de siempre. Ante esto creemos que como primera medida debemos desconocer y dejar de pagar la deuda externa que es ilegítima, ilegal y fraudulenta y rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De permitir que avancen estos compromisos estaremos ante un panorama más sombrío, con ajustes más severos para los trabajadores.

También debemos anular los "tarifazos" con una medida profunda: nacionalizar las empresas de servicios que se encuentran privatizadas y recuperar todos los recursos estratégicos como el petróleo y el gas, para que estén gestionados por los trabajadores y contralados por los usuarios. De esta manera podríamos garantizar un servicio barato y accesible para las grandes mayorías populares, y desterrar un lucro perverso que tiene como principales beneficiarios a los empresarios amigos del presidente.

-¿Se puede pensar en una nacionalización de las empresas que prestan los servicios públicos?

-Llevamos tres décadas con este modelo energético que tiene como principal eje a las empresas privadas que no invierten en el país y están controlados por grupos cercanos al poder político. Estamos hablando de servicios básicos como el agua, la luz, y gas que no siempre estuvieron en manos privadas. Muchas veces dicen que el Estado no tiene recursos y en realidad no los tiene porque se decidió apostar por pagar a fondos usureros como el FMI. En sentido Macri es responsable de pagar desde que está en la presidencia 65 mil millones de dólares anuales de deuda externa, lo que genera que el presupuesto nacional destinado a la educación, salud y trabajo se vea encarecido.

Hay una enorme especulación financiera, que se ve en la fuga de capitales y la corrida cambiaria, que no hace otra cosa que interferir en la planificación de ningún tipo de política pública en beneficio del pueblo en su conjunto. En ese sentido apostamos a una nacionalización de la banca para que se puedan otorgar créditos a pequeños productores familiares y fortalecer las economías regionales.

-Fortalecer economías regionales fue una de las promesas de este Gobierno, ¿se está cumpliendo?

Definitivamente no. Está muy claro que las medidas aplicadas por este proceso político van en detrimento de los pequeños productores familiares. El plan que tienen está claro: quieren beneficiar a empresas y empresarios sin que importe nadie más. Le están garantizando, por ejemplo, concesiones a las petroleras, algo escandaloso.

-En Jujuy, la Izquierda logró posicionarse políticamente y conseguir conquistar espacios antes negados. ¿Cree que se debió al desencanto de la gente o realmente porque son alternativa política?

-Lo que pasó en Jujuy no es casualidad, es fruto del trabajo de estudiantes, obreros y mujeres identificados con el espacio político que demostró que está del lado de la gente. Esta provincia padece lo que padecen muchas provincias: el hartazgo de viejos dirigentes y partidos que perdieron su prestigio. En este sentido la Izquierda viene a ocupar el espacio que desmerecieron los espacios tradicionales de no defender los intereses del pueblo.

En este sentido venimos trabajando junto a Natalia Morales y Alejandro Vilca para que el desencanto de los ciudadanos jujeños se transforme en una fuerza positiva que luche siempre por el interés común. Estoy convencido de que el 2019 seguirá siendo de crecimiento para este espacio, pero ello sin descuidar el día a día las problemáticas sociales.

No es la primera vez que vengo a esta provincia. Me voy gratificado por la cantidad de referentes jóvenes interesados en formar parte de esta unidad política. Ellos me transmitieron sus convicciones propias e ideales que son de sumo valor para seguir transitando este camino.

Somos el único espacio que puede romper con la dicotomía kirchnerismo y antikircherismo y ser una propuesta política y electoral en el país, más aún en esta provincia signada por el oficialismo en su máxima expresión.

-En unos días se va a tratar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso ¿Cree que se va a aprobar?

-Hay mucha presión de la cúpula de la Iglesia para que no se apruebe y aún los números de los diputados a favor y en contra es difusa. Pese a ello lo más importante es que se debata en el recinto esta situación y que se escuchen todas las voces. Siempre mantuvimos la idea de que el aborto debe ser legal, seguro y gratuito. Con ello se garantizará los derechos de las mujeres a elegir y atender una problemática que pasa frente a nuestros ojos, y que muchos no quieren ver en esta sociedad.

En nuestro caso participamos de las marchas y nos reunimos con los colectivos de mujeres para debatir y nutrirnos en lo que respecta a este tema para poder transmitirle a la gente nuestro parecer de la manera correcta, haciendo hincapié de que luchamos por las libertades, los derechos y la integridad de la mujer.

-Manifestó que todos sindicatos y trabajadores deben convocar lo antes posible a un paro nacional ¿es posible unificar a tantas voluntades? -Siempre fue difícil, pero debemos frenar el ajuste de Macri unificando la lucha obrera, no es posible que siga imponiendo decisiones a espaldas del pueblo. Debemos salir a la calle porque esto no puede seguir así