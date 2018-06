Destacan éxito del Encuentro de Turismo Comunitario

Autoridades municipales y vecinos de la localidad de Tumbaya destacaron la importancia del Encuentro de la Red Argentina de Turismo Comunitario Raturc-NOA que se realizó el pasado fin de semana con la participación de representantes de distintas provincias del país.

El evento, programado para avanzar en el diseño de programas de desarrollo turístico y definición de precios, inició el viernes y se desarrolló hasta el domingo con distintas actividades en las que además los vecinos expusieron sus ideas y proyectos para que la comunidad se potencie en turismo rural y comunitario.

Además de los diferentes talleres y capacitaciones que concretaron en las tres jornadas, en la mañana del sábado se hizo un acto en la plaza central Manuel Belgrano donde estuvieron presentes el comisionado municipal de Tumbaya, Hugo Mamaní; el coordinador de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación en Jujuy, Hugo Sánchez; el capacitador sobre fortalecimiento comercial de TRC, Herve Landetcheverry; Ramiro Vagno (de la SAF Salta) y la directora de Desarrollo de Productos Turísticos de la Secretaría de Turismo de Jujuy, Sandra Nazar.

También acompañaron alrededor de 50 participantes de diferentes comunidades de la provincia y de otros lugares del país.

Dándoles una cordial bienvenida el jefe de la comuna destacó el orgullo de la comunidad tumbayeña en ser sede de ese importante encuentro.

Asimismo subrayó que "nuestra hermosa tierra posee distintas comunidades que hoy en día están aptas y que tienen el entusiasmo de desarrollar proyectos de turismo rural y comunitario, los vecinos tienen mucho que mostrar sobre todo lo que hacen a diario con el trabajo en la tierra sembrando y cosechando distintos frutos, los productores de quinua, los queseros que nos deleitan con ese producto maravilloso y todo lo que hacen desde sus tradiciones y su cultura".

En ese sentido aportó que necesitan del acompañamiento del municipio y también del Gobierno provincial y nacional para que puedan poner en práctica y desarrollar diferentes proyectos. Al mismo tiempo agradeció la labor que se viene haciendo desde el área de Turismo del municipio y de la Secretaría de Turismo de la Provincia, a través de sus diferentes direcciones.

Por otro lado los vecinos y también los representantes de otras comunidades hicieron hincapié en el cuidado del paisaje y del patrimonio recalcando que siempre se debe contemplar una concientización en este tema para que sea sustentable y sobre todo se proteja a la madre tierra.

“Lugares únicos”

Sandra Nazar de la Secretaría de Turismo remarcó que “Jujuy tiene paisajes maravillosos y lugares únicos, donde viven personas con escasos medios de subsistencia o una economía deprimida, por lo que buscamos a través de esto y de manera sostenible, aprovechar las ventajas que les brinda vivir en ese entorno, ser portadores de su cultura y trabajar con ello generándose un ingreso alternativo. No dejarán de ser ganaderos o artesanos, sino que a su actividad le agregarán otra como lo es el turismo”. Agregó que “el turismo comunitario nos da la oportunidad de mostrar otra cara de Jujuy, con más identidad y con la oportunidad de construir una oferta distinta a la de nuestros vecinos. Una oferta para aquel turista sensible, con más experiencia, ya no aquel turista que viene, se toma fotografías y regresa a su pueblo, sino que es un visitante que quiere conocer el lugar, dialogar con su gente y vivenciarlo intensamente”.

En los salones de la parroquia de Tumbaya, hostería municipal y en la escuela gastronómica se realizaron las capacitaciones.